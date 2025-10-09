A- A+

CEP para todos Governo Federal conclui primeira etapa de projeto que garante CEP para as 1.668 favelas do Rio Em todo o Brasil, cada uma das 12.348 favelas mapeadas no Censo de 2022 pelo IBGE foram contempladas

O que para muita gente é algo simples — ter um endereço completo, com direito a CEP e tudo — só agora passou a ser uma realidade para todas as favelas e comunidades urbanas do Brasil. O governo federal anunciou ontem a conclusão da primeira etapa do programa CEP para Todos, que garantiu pelo menos um código postal para cada uma das 12.348 favelas mapeadas no Censo de 2022 pelo IBGE no país. Só no estado do Rio um total de 1.668 favelas foram contempladas, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério das Cidades.

Lançado em outubro do ano passado, o CEP para Todos pretende corrigir uma desigualdade histórica: ausência de endereços oficiais em áreas periféricas, o que na prática impede milhões de brasileiros de acessar direitos básicos e oportunidades. Facilitar recebimento de encomendas é só uma das coisas que o código permite.

O CEP possibilita, por exemplo, que sejam acessados sem maiores constrangimentos serviços e direitos que vão desde se inscrever em concursos públicos, matricular filhos em escolas e creches próximas de casa, até chamar uma ambulância em caso de emergência e até mesmo comprovar residência para concorrer a uma vaga de emprego ou se habilitar para receber benefício social.

— O CEP é uma identificação de onde eu habito. Qual é o meu habitar, meu local, a minha casa, o meu endereço? Essa é a grande questão a ser colocada. Pode ser uma ficha de emprego ou qualquer outro tipo de registro, é necessário colocar o CEP, seu endereço. E isso impacta o direito do ser humano de ir e vir. Mas não adianta lançar um programa e ele não ter uma continuidade — diz Fernando Pereira, fundador do Instituto Arquitetos de Favela, lembrando a necessidade de políticas que garantam mais qualidade de vida nas favelas.



O CEP para Todos foi estruturado em três etapas cuja primeira foi concluída ontem. A meta, prevista para ser atingida em dezembro de 2026, foi antecipada em mais de um ano.

— Acho muito importante essa iniciativa, mas na minha opinião muito mais que criar os CEPs é importante fazer valer, dar legalidade, e garantir que empresas de transporte cheguem aos locais e entreguem as correspondências independente do lugar e também atualizar nossos endereços com o local onde realmente a gente mora e não com um endereço de referência, para quebrar paradigmas e preconceitos de empresas que não aceitam candidatos que moram em determinados endereços. É importante a gente poder falar com dignidade e orgulho de onde a gente mora sem ser olhado com preconceito — analisa Gilson Fumaça, Guia de Turismo e empreendedor social, morador da favela Santa Marta, na Zona Sul do Rio.

Maré tem 279 CEPs

A segunda etapa do programa prevê a inclusão no CEP de todas as ruas, vielas, travessas e becos das 300 favelas que compõem os 59 territórios do Periferia Viva — aqueles que recebem algum tipo de política pública do Ministério das Cidades. Pelo último balanço divulgado, 765 CEPs já foram criados no país, sendo 279 no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, o que beneficiou cerca de 19 mil pessoas, segundo o ministério.

A terceira e última etapa prevê garantir atendimento físico — em postos e agências — em 100 favelas espalhadas pelo Brasil. Não foram divulgados os prazos para que sejam completadas essas duas outras etapas.

