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temporal Governo federal envia equipe a Tupanciretã (RS) após temporal destruir 8 mil casas Segundo a Secretaria de Comunicação, o governo federal mantém contato com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador eleito, Luciano Zucco

O governo federal enviou nesta sexta-feira (20), uma equipe da Defesa Civil Nacional para atender a população de Tupanciretã (RS), atingida por uma tempestade na madrugada. O grupo vai auxiliar as autoridades locais no atendimento às vítimas, no reconhecimento federal da situação de emergência e na liberação de recursos para socorro e assistência humanitária.

A ideia é que o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, chegue à cidade neste sábado, 21. Segundo a Secretaria de Comunicação, o governo federal mantém contato com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador eleito, Luciano Zucco.

De acordo com a prefeitura de Tupanciretã, cerca de 8 mil das 8,6 mil casas da cidade foram destruídas, destelhadas ou derrubadas pelo temporal. O município foi atingido por fortes chuvas, ventos intensos e granizo, e há suspeita da passagem de um tornado pela região. O hospital municipal ficou destelhado, o que levou à transferência de pacientes para unidades de saúde de Santa Maria e Júlio de Castilhos.

Toda a cidade está sem energia elétrica e abastecimento de água. A Defesa Civil municipal confirmou uma morte, mas ainda não havia contabilizado oficialmente o número de feridos até a publicação das informações pelo governo federal.

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