OPERAÇÃO CONTENÇÃO Governo federal envia peritos da PF ao Rio para reforçar investigações após megaoperação Grupo vai atuar em análises de locais de crime, balística e identificação de corpos; ação faz parte do novo escritório emergencial de combate ao crime organizado criado pelo Ministério da Justiça

Um grupo de vinte peritos criminais da Polícia Federal (PF) irá reforçar os trabalhos de segurança pública no Rio de Janeiro.

O envio do grupo foi anunciado nessa quinta-feira (30), pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ao governador Cláudio Castro, e marca a primeira ação prática do escritório emergencial de combate ao crime organizado, criado nesta semana pelo governo federal.

A medida acontece durante à repercussão da Operação Contenção, realizada nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio, na última terça-feira. Considerada a mais letal do estado, deixou ao menos 121 mortos.

Segundo o Ministério da Justiça, os peritos atuarão em diversas áreas como análise de locais de crime, balística, genética forense, identificação de DNA, medicina legal, necropsia e identificação de corpos. Além deles, também devem ser mobilizados para capital fluminense um grupo de peritos da Força Nacional de Segurança Pública.

O ministro Lewandowski ainda destacou que o número de profissionais pode ser ampliado conforme a necessidade das investigações.

"Nós tivemos a ideia de criar esse escritório extraordinário de enfrentamento ao crime organizado para agilizar a comunicação entre as forças federais e estaduais de segurança", afirmou o ministro.

De acordo com ele, o escritório integrado funcionará como um fórum permanente de integração, onde as forças poderão trocar informações e tomar decisões conjuntas de forma mais ágil até que a crise seja superada.

"Este é o embrião daquilo que queremos criar com a PEC da Segurança Pública, que está sendo discutida no Congresso Nacional", completou o ministro.

