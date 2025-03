A- A+

SAÚDE Governo federal investe R$ 13,2 milhões em novo centro de pesquisa em oncologia para Pernambuco O novo centro funcionará no primeiro andar do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), no Centro do Recife, e será o primeiro do Estado

O governo federal está investindo R$ 13,2 milhões para a criação do Centro Integrado de Pesquisa Clínica e Translacional em Oncologia em Pernambuco. O novo centro funcionará no primeiro andar do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife, e será o primeiro do Estado.

A apresentação do projeto e a assinatura do convênio para a execução da obra aconteceram nesta sexta-feira (21), com a presença da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e da governadora do Estado em exercício, Priscila Krause.

"O Hospital de Câncer de Pernambuco tem uma tradição de acolhimento, de cuidado, com uma doença que, cada vez mais, exige inovação, tecnologia, desenvolvimento e pesquisa para poder dar conta de um desafio desse tamanho. O mundo todo produz ciência e busca soluções nesse ramo", declarou a ministra.

Investimento

Para Luciana, os mais de R$ 13 milhões irão garantir o tratamento e o acolhimento do povo pernambucano que está em tratamento contra o câncer: "Mais uma vez, o Hospital de Câncer fazendo a história e contribuindo para salvar vidas e cuidar das pessoas, para que façam o tratamento adequado".



Já Priscila Krause ressaltou a importância do investimento milionário na instituição de saúde responsável por mais de 50% dos pacientes oncológicos do Estado.

"Esse investimento é muito importante para o Hospital de Câncer de Pernambuco, que é um hospital referência em assistência, responsável por mais de 50% dos pacientes oncológicos do Estado. Durante a nossa gestão, já se teve uma ampliação de serviços e de investimentos de cerca de R$ 44 milhões, para ampliar a assistência. É um lugar onde se faz uma medicina de ponta, de qualidade, um lugar em que se faz ciência, e trazer esses investimentos vai ter um reflexo imediato na qualidade e na evolução da assistência que damos hoje, possibilitando uma probabilidade maior ainda da cura de vários tipos de câncer", destacou a gestora.

Além da governadora e da ministra, também assinaram o convênio Márcio Stefanni, diretor de aporte financeiro, e Sidney Neves, superintendente geral do HCP.

O novo centro funcionará no primeiro andar do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) | Foto: HCP/Divulgação

Centro integrado

O projeto amplia o atual laboratório de pesquisa da instituição em 600 m², passando de 200 m² para 800 m².

O objetivo é consolidar a pesquisa clínica e translacional em oncologia em Pernambuco e na região Nordeste, tornando o centro em referência no treinamento e formação de profissionais de saúde para condução de estudos clínicos com a Indústria Farmacêutica no Brasil.

O projeto também pretende implantar o biorrepositório de amostras biológicas dos pacientes, construindo um acervo biológico para projetos de pesquisa acadêmicos e clínicos, especialmente na área de biologia celular e molecular.

"São cerca de 3 milhões, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, que vão potencializar a estrutura física com equipamentos, além de bolsas para pesquisadores. A gente fortalece a pesquisa, melhorando o diagnóstico e potencializando a assistência com novos medicamentos e estudos, inclusive multicêntricos, que acontecem em vários centros ao longo do mundo todo, e, hoje, o Hospital de Câncer está capacitado para isso", afirmou a secretária de saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti.

O novo centro também atuará na prestação de serviços para indústria farmacêutica e outras empresas de base tecnológica, com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento de novas drogas anti-tumorais e apoiar startups com soluções tecnológicas para saúde na região Nordeste.

"Esse aporte vai permitir que a gente expanda a nossa capacidade de pesquisa clínica, mas, principalmente, vai potencializar nossa pesquisa institucional. A partir desse laboratório de pesquisa transnacional, a gente vai começar a fazer pesquisa institucional de ponta. Então esse recurso vai colocar o Hospital de Câncer de Pernambuco no rol das principais instituições de pesquisa oncológica do país", concluiu o superintendente de Ensino e Pesquisa do HCP, Felipe Bonifácio.

