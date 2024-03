A- A+

ANTIRRACISMO Governo Federal lança Plano Juventude Negra Viva nesta quinta (21), com pacote de políticas públicas Evento, que acontece em celebração ao Dia Internacional contra a discriminação racial, com participação do presidente Lula

O Governo Federal lança, nesta quinta-feira (21), o Plano Juventude Negra Viva (PJNV), com 200 ações e 43 metas específicas voltadas para a população. De acordo com a gestão, este é o maior pacote de políticas públicas para jovens negros da história do país.

O evento ocorre às 10h, no Ginásio Regional de Ceilândia, Distrito Federal, com presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O lançamento acontece em comemoração ao Dia Internacional contra a discriminação racial.

O pacote é fruto da reivindicação de movimentos negros em todo o Brasil. O objetivo é construir ações transversais para a redução da violência letal e outras vulnerabilidades sociais que afetam majoritariamente a juventude negra no país.

O PJNV foi construído coletivamente com a juventude negra durante a etapa das caravanas participativas, que passaram pelos 26 estados e o Distrito Federal realizando uma escuta ativa às principais demandas apresentadas.

As ações e metas do plano estão divididas nos seguintes eixos: saúde; educação; cultura; segurança pública; trabalho e renda; geração de trabalho e renda; ciência e tecnologia; esportes; segurança alimentar; fortalecimento da democracia; meio ambiente, garantia do direito à cidade e a valorização dos territórios.

Plataforma antirracista no Recife

Na capital pernambucana, já há uma tentativa de luta contra a descriminação racial. Trata-se da plataforma "Recife sem Racismo", lançada em dezembro de 2022 e que segue em funcionamento até hoje. A pasta pode ser acessada tanto através do site oficial, quanto no aplicativo Conecta Recife.

O objetivo é conscientizar a população sobre o preconceito racial e os crimes motivados por questões raciais, além de informar sobre os direitos contidos na legislação federal vigente. Dentre os serviços oferecidos, estão apoio às vítimas, com atendimento psicológico, assistencial e jurídico. A plataforma também possibilita o registro de denúncias de crimes raciais, fornecendo dados estatísticos que embasam o desenvolvimento de políticas de igualdade racial.

Veja também

rio de janeiro "Informação de qualidade"é essencial para que sociedade possa debater temas do G20