Projeto social Governo Federal lança projeto para jovens e mulheres de Comunidades Tradicionais no Recife Evento acontece no Salão Nobre da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em Recife

O Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, lança na manhã desta quarta-feira (21) o Projeto Jandaíras: Mulheres e Saberes Tradicionais Transformando a Sociobiodiversidade Nordestina. A iniciativa é voltada para a promoção da produção agroecológica e empoderamento de grupos de mulheres pertencentes aos povos e comunidades tradicionais da Região Nordeste e do estado de Minas Gerais. O evento acontece no Salão Nobre da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em Recife.

Este lançamento representa um marco significativo na promoção da igualdade de gênero e no fortalecimento das comunidades tradicionais, reconhecendo e valorizando os saberes ancestrais das mulheres nordestinas e dos jovens. Para Edmilton Cerqueira, Secretário Nacional de Territórios e Sistemas Produtivos Quilombolas e Tradicionais do MDA, "a grande diversidade de segmentos de povos e comunidades tradicionais envolvidos no Projeto Jandaíras e o fato de priorizar Mulheres e Juventudes fazem desta iniciativa uma resposta concreta para a inclusão produtiva e o etnodesenvolvimento nos biomas onde as ações serão realizadas. A SETEQ/MDA celebra com o conjunto dos grupos produtivos o início das atividades."

Na ocasião será assinado um Termo de Execução Descentralizada (TED), com a presença dos Professores Marcelo Carneiro Leão - Reitor da UFRPE, Fernando Freire - Secretário da FADURPE, Ricardo Cavalcanti - Diretor Instituto IPÊ/UFRPE, Moisés de Melo - Pró Reitor de Extensão da UFRPE, Edmilton Cerqueira - Secretário da Secretaria de Território e Sistemas Produtivos de Quilombolas e Povos Tradicionais - SETEQ, Patrícia Vasconcelos - Secretária de Agricultura Familiar e Agroecologia SAF/MDA, Conceição Dantas - Sub secretaria de Mulheres Rurais do MDA, Lilian Rahal- Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SESAN/MDS, Samuel Leite Caetano - Presidente do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, e Tainara Nascimento Vidal - Representante da Rede PCT Brasil.

“Para a UFRPE essa é uma grande oportunidade de reafirmar sua vocação em ser uma instituição pública que cumpre seu papel social no apoio às ações de combate às desigualdades e que fortaleça a democracia no Brasil. O Jandaíras é um projeto de extensão que de mãos dadas ao MDA pretende fortalecer grupos de mulheres e as juventudes de PCTs na construção da autonomia e empoderamento, produzindo alimentos, garantindo a segurança alimentar e no enfrentamento ao racismo e à violência de gênero”, disse Laetícia Jalil, coordenadora do Projeto e professora da UFRPE.

A cerimônia contará com mais de 150 convidados de 10 estados brasileiros, entre gestores públicos, representantes de organizações não governamentais, pesquisadores, professores universitários, estudantes, agricultoras, quebradeiras de coco babaçu, pescadoras artesanais, marisqueiras, catadoras de mangaba, quilombolas, extrativistas, caatingueiras, fundo de pasto e indígenas.

O Jandaíras é uma iniciativa inovadora que visa gerar renda e inserir mulheres dos Povos e Comunidades Tradicionais em mercados a partir do desenvolvimento ou melhoria de alimentos, bebidas e artesanatos elaborados com produtos da sociobiodiversidade brasileira em agroindústrias comunitárias ou grupos produtivos. Isso permite a agregação de valor, aumento da renda, garantia da segurança alimentar e nutricional para as famílias beneficiadas.

Seminário - De 20 a 23 de fevereiro, o projeto promove uma série de atividades que visam promover o intercâmbio de experiências, diálogos construtivos e formação, com foco no fortalecimento das mulheres e juventudes pertencentes aos Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs) do Nordeste do Brasil. O evento acontece no SINDSPREV - BR-101, Km 57 - s/n - Guabiraba, Recife.



Programação:



Dia 20 de fevereiro:

Intercâmbio de experiências com visitas aos grupos:

- Grupo de Mulheres Marisqueiras e Pescadoras Artesanais de Barra de Sirinhaém e Aver-o-Mar, em Sirinhaém.

- Centro de Agricultura Xukuru do Ororubá (CAXO) da Mata da Boa Vista e Casa das Sementes Mãe Zenilda Xukuru do Ororubá, em Pesqueira.

- Comunidade Quilombola do Xambá – Grupo Cultural Bongar Nação Xambá, em Olinda.

Dia 21 de fevereiro

Manhã (UFRPE):

Assinatura do TED com realizadores e parceiros do projeto.

Tarde (Sindisprev):

1. Mesa de diálogos: "A atuação da SETEQ/ MDA para o fortalecimento das Mulheres e Juventudes PCTs do Nordeste do Brasil. Construção da Rede de Mulheres de PCTs do Nordeste do Brasil."

2. Mesa sobre a Gestão do Jandaíras.

3. Oficinas:

- Tranças Afro - Isabel Santos, UFRB.

- Danças Circulares - Edneida Cavalcante, FUNDAJ.

- Turbantes - Edclea Santos - Associação Grupo Espaço Mulher .

Dia 22 de fevereiro:

- Espaço de diálogo com o MDA e formação com as mulheres.

- Seminário de Juventudes PCTs: "Juventudes sujeitos do presente, dialogando ancestralidades e futuros."

- Apresentação cultural de Maracatu e Coco de Roda.

Dia 23 de fevereiro:

- Construção do Cronograma e acordos coletivos do Projeto Jandaíra

- Encerramento com almoço.

