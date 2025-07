Governo federal reconhece situação de emergência por estiagem em 102 cidades de Pernambuco

A- A+

O governo federal reconheceu situação de emergência em 102 cidades de Pernambuco por conta da estiagem.

A informação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) dessa quinta-feira (24).

Em 8 de julho, o Governo de Pernambuco publicou decreto colocando por 180 dias essas 102 cidades em situação de emergência [confira a lista completa no final do texto].

Com o reconhecimento da situação de emergência, as prefeituras podem pedir recursos ao governo federal para ações de defesa civil.

O pedido dos recursos precisa ser feito pelo município por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, no site do ministério: gov.br/mdr.

A liberação do dinheiro depende da análise técnica da Defesa Civil Nacional.

Situação de emergência: confira a lista de cidades incluídas no decreto

01. Afogados da Ingazeira

02. Afrânio

03. Águas Belas

04. Alagoinha

05. Altinho

06. Araripina

07. Arcoverde

08. Belém do São Francisco

09. Belo Jardim

10. Betânia

11. Bezerros

12. Bodocó

13. Bom Conselho

14. Bom Jardim

15. Brejão

16. Brejinho

17. Brejo da Madre de Deus

18. Buíque

19. Cabrobó

20. Cachoeirinha

21. Caetés

22. Calçado

23. Calumbi

24. Capoeiras

25. Carnaíba

26. Carnaubeira da Penha

27. Caruaru

28. Casinhas

29. Cedro

30. Cumaru

31. Custódia

32. Dormentes

33. Exu

34. Flores

35. Floresta

36. Frei Miguelinho

37. Granito

38. Gravatá

39. Iati

40. Ibimirim

41. Ibirajuba

42. Iguaracy

43. Ingazeira

44. Ipubi

45. Itaíba

46. Itapetim

47. Jataúba

48. Jatobá

49. João Alfredo

50. Jucati

51. Lagoa Grande

52. Lajedo

53. Limoeiro

54. Manari

55. Mirandiba

56. Moreilândia

57. Orobó

58. Ouricuri

59. Paranatama

60. Parnamirim

61. Passira

62. Pedra

63. Pesqueira

64. Petrolândia

65. Petrolina

66. Poção

67. Pombos

68. Quixaba

69. Riacho das Almas

70. Sairé

71. Salgueiro

72. Saloá

73. Sanharó

74. Santa Cruz

75. Santa Cruz da Baixa Verde

76. Santa Cruz do Capibaribe

77. Santa Filomena

78. Santa Maria da Boa Vista

79. Santa Maria do Cambucá

80. Santa Terezinha

81. São Bento do Una

82. São Caetano

83. São José do Belmonte

84. Serra Talhada

85. Serrita

86. Sertânia

87. Solidão

88. Surubim

89. Tabira

90. Tacaimbó

91. Tacaratu

92. Taquaritinga do Norte

93. Terra Nova

94. Toritama

95. Trindade

96. Triunfo

97. Tupanatinga

98. Tuparetama

99. Venturosa

100. Verdejante

101. Vertente do Lério

102. Vertentes

Veja também