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Investimento Governo firma contratos para aquisição dos primeiros ônibus elétricos de Pernambuco Estado vai investir R$ 117,6 milhões nas compras. A iniciativa está inserida no processo de modernização da frota de transporte coletivo

O governo de Pernambuco, por meio do Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), firmou dois contratos que somam R$ 117,6 milhões para a aquisição de ônibus elétricos e carregadores destinados ao Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR). Os contratos foram publicados no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (18).

“Em parceria com o Governo Federal, compramos 100 novos ônibus elétricos, e o contrato para os primeiros 20 ônibus já está no Diário Oficial desta quarta-feira. Com mais essa entrega, vamos diminuir a poluição, os ruídos e garantir transporte público de qualidade e com ar-condicionado para os passageiros que usam o serviço na região pernambucana”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

A iniciativa, de acordo com a gestão estadual, está inserida no processo de modernização da frota de transporte coletivo. Com a introdução dos primeiros ônibus elétricos, Pernambuco pretende reduzir a dependência de combustíveis fósseis.

“As contratações fazem parte do processo de aquisição de veículos elétricos para reforçar a operação do transporte público metropolitano. Além dos ônibus, os contratos também incluem o fornecimento de carregadores para as baterias dos veículos”, detalhou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, André Teixeira Filho.

Entre os principais benefícios dos ônibus elétricos estão a eliminação da emissão direta de gases poluentes pelo escapamento durante a operação e a redução dos ruídos produzidos pelos motores, tornando a circulação mais silenciosa e ambientalmente sustentável.

“A substituição de ônibus convencionais por modelos elétricos é uma alternativa adotada em diferentes sistemas de transporte público para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e diminuir a emissão de poluentes durante a circulação”, explica o presidente do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano, Matheus Freitas.

Além do fornecimento dos ônibus, os contratos incluem carregadores de baterias, equipamentos fundamentais para abastecer a frota e permitir sua utilização na rotina do transporte coletivo.

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