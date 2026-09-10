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frança Governo francês ameaça emissora com "ações penais" se der voz a comentarista pró-Rússia Fedorova, de 45 anos, é ex-diretora da filial francesa do canal estatal russo RT, proibido na França após a invasão da Ucrânia

O canal de notícias CNews poderá enfrentar "ações penais" se voltar a dar espaço à comentarista pró-Rússia Xenia Fedorova, alvo de uma ordem de expulsão da França, advertiu o ministro do Interior, Laurent Nuñez, em uma carta consultada pela AFP nesta quinta-feira (10).

Fedorova, de 45 anos, é ex-diretora da filial francesa do canal estatal russo RT, proibido na França após a invasão da Ucrânia pelo presidente russo, Vladimir Putin, em 2022. Embora a RT France tenha encerrado suas atividades em 2023, Fedorova continuou presente no debate público francês.

Ela passou a atuar como comentarista em veículos do bilionário conservador Vincent Bolloré — o canal CNews, a rádio Europe 1 e o jornal dominical Le Journal du Dimanche —, nos quais reproduz a retórica do Kremlin sobre a Ucrânia e os países ocidentais.

Fedorova estava no exterior quando o governo francês emitiu, no fim de julho, uma ordem de expulsão contra ela, por considerar que seu comportamento "atenta contra os interesses fundamentais do Estado". Dias depois, as autoridades congelaram seus bens por seis meses.

No início de setembro, a CNews anunciou que a comentarista voltaria a participar da programação por "videoconferência". "Espero poder participar a distância", apesar de "todos os problemas técnicos", afirmou Fedorova nesta terça-feira em entrevista ao veículo Omerta.

Em uma carta enviada nesta quarta-feira ao presidente da Autoridade Reguladora da Comunicação Audiovisual e Digital (Arcom), revelada pelo jornal Le Monde, o ministro do Interior lembrou, porém, que Fedorova foi expulsa por "atos de ingerência" pró-Rússia, ao "manipular a informação e o debate público".

Nuñez advertiu na carta que uma eventual volta da comentarista à programação "contraria diretamente" a ordem de expulsão e poderia resultar em "ações penais".

A França realizará em abril e maio de 2027 uma eleição presidencial considerada crucial para a União Europeia, na qual a líder de extrema direita Marine Le Pen aparece à frente nas pesquisas. As autoridades temem um risco elevado de ingerência estrangeira, especialmente da Rússia.

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