A- A+

França Governo francês denuncia bloqueios de agricultores no terceiro dia de protestos Genevard denuncia especificamente as ações do sindicato da Coordenação Rural

O governo francês denunciou, nesta quarta-feira (20), os danos "inaceitáveis" e os bloqueios de estradas durante os protestos agrícolas na França, especialmente no sudoeste do país e na fronteira com a Espanha.

"Não é razoável e não beneficia a causa agrícola", disse a ministra da Agricultura, Annie Genevard, ao canal France 2, enquanto a França vive um terceiro dia de protestos, especialmente contra o acordo entre a UE e o Mercosul.

Genevard denuncia especificamente as ações do sindicato da Coordenação Rural na noite de terça-feira, que causaram "danos e bloqueios na fronteira espanhola" e que podem deteriorar, na sua opinião, a "simpatia" dos franceses pela sua causa.

Na rodovia A9, a uma dezena de quilômetros da fronteira com a Espanha, os agricultores deste sindicato bloquearam caminhões com mercadorias procedentes do país vizinho, permitindo a passagem de automóveis.

"Vamos bloquear a A9, assim como depósitos de combustível, portos e centros de compras. Queremos causar o caos e a escassez de alimentos", disse Serge Bousquet-Cassagne, um dos seus líderes.

Menos de um ano depois de uma mobilização histórica, os sindicatos agrícolas denunciam que o governo não cumpriu todas as promessas feitas na época e também temem a assinatura de um acordo comercial entre a UE e o Mercosul.

Veja também

RIO DE JANEIRO Polícia Civil indicia por racismo professor e argentina que imitaram macaco em roda de samba no Rio