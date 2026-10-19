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PROTESTOS Governo francês exige que plataformas retirem anúncios de objetos saqueados em protestos Muitos produtos roubados nos últimos dias na França "estão sendo colocados à venda em algumas plataformas", afirmou no X a ministra delegada para Assuntos Digitais, Anne Le Hénanff

O governo francês exigiu que as plataformas on-line retirassem os anúncios de venda de artigos procedentes de lojas saqueadas no último fim de semana, indicaram as autoridades nesta segunda-feira (19).

Muitos produtos roubados nos últimos dias na França "estão sendo colocados à venda em algumas plataformas", afirmou no X a ministra delegada para Assuntos Digitais, Anne Le Hénanff.

"Esperamos que estas plataformas retirem sem demora os anúncios em questão", advertiu.

Representantes dessas empresas (Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta e TikTok) se reunirão ao longo do dia com vários enviados do governo, acrescentou.

Ao todo, mais de 3.000 lojas sofreram danos durante o fim de semana, à margem das manifestações organizadas no sábado em várias cidades francesas.

A Vinted, contatada pela AFP, afirmou que aplica "tolerância zero" a esses temas. "Desde este fim de semana, nossas equipes atuaram imediatamente para identificar e remover os anúncios que poderiam se referir a bens roubados, e reforçamos o controle dos anúncios suspeitos", assegurou a empresa lituana.

O eBay "não está em condições de confirmar um aumento dos anúncios que possa estar relacionado com os roubos ocorridos neste fim de semana", indicou esta plataforma.

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