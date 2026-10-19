Seg, 19 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda19/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PROTESTOS

Governo francês exige que plataformas retirem anúncios de objetos saqueados em protestos

Muitos produtos roubados nos últimos dias na França "estão sendo colocados à venda em algumas plataformas", afirmou no X a ministra delegada para Assuntos Digitais, Anne Le Hénanff

Reportar Erro
Manifestantes marcham durante uma demonstração de estudantes do ensino médio exigindo a substituição de professores ausentes e melhores condições de aprendizagem, em Bordéus, sudoeste da França, em 15 de outubro de 2026Manifestantes marcham durante uma demonstração de estudantes do ensino médio exigindo a substituição de professores ausentes e melhores condições de aprendizagem, em Bordéus, sudoeste da França, em 15 de outubro de 2026 - Foto: Christophe Archambault/AFP

O governo francês exigiu que as plataformas on-line retirassem os anúncios de venda de artigos procedentes de lojas saqueadas no último fim de semana, indicaram as autoridades nesta segunda-feira (19).

Muitos produtos roubados nos últimos dias na França "estão sendo colocados à venda em algumas plataformas", afirmou no X a ministra delegada para Assuntos Digitais, Anne Le Hénanff.

"Esperamos que estas plataformas retirem sem demora os anúncios em questão", advertiu.

Leia também

• França impõe toques de recolher para conter depredações após fim de semana de protestos

• Sob pressão, Macron admite "falhas" na gestão policial dos distúrbios na França

• Manifestante perde uma mão devido a uma granada policial nos protestos na França

Representantes dessas empresas (Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta e TikTok) se reunirão ao longo do dia com vários enviados do governo, acrescentou.

Ao todo, mais de 3.000 lojas sofreram danos durante o fim de semana, à margem das manifestações organizadas no sábado em várias cidades francesas.

A Vinted, contatada pela AFP, afirmou que aplica "tolerância zero" a esses temas. "Desde este fim de semana, nossas equipes atuaram imediatamente para identificar e remover os anúncios que poderiam se referir a bens roubados, e reforçamos o controle dos anúncios suspeitos", assegurou a empresa lituana.

O eBay "não está em condições de confirmar um aumento dos anúncios que possa estar relacionado com os roubos ocorridos neste fim de semana", indicou esta plataforma.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter