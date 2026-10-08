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Europa

Governo francês receberá organizações estudantis em novo dia de protestos

Na terça-feira (6), entre 266.000 e 450.000 pessoas protestaram nas ruas do país a convite das organizações estudantis, apoiadas por pais, professores e sindicatos

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Manifestantes exibem cartazes durante uma marcha de estudantes do ensino médio em Montpellier, no sul da França, em 8 de outubro de 2026, como parte de um movimento nacional de protesto contra as condições de ensinoManifestantes exibem cartazes durante uma marcha de estudantes do ensino médio em Montpellier, no sul da França, em 8 de outubro de 2026, como parte de um movimento nacional de protesto contra as condições de ensino - Foto: Gabriel Bouys/AFP

O governo francês receberá, nesta quinta-feira (8), as três principais organizações estudantis, que convocaram a manutenção dos protestos devido à falta de medidas concretas para atender às suas reivindicações por melhores condições de ensino nas escolas.

Desde o final de setembro, estudantes entre 15 e 18 anos bloqueiam centenas de escolas para denunciar a falta de substituição de professores ausentes e as cargas horárias excessivas, assim como salas de aula deterioradas e incapazes de suportar o aumento das temperaturas.

Na terça-feira (6), entre 266.000 e 450.000 pessoas protestaram nas ruas da França a convite das organizações estudantis, apoiadas por pais, professores e sindicatos, buscando evitar situações de tensão como os confrontos registrados entre policiais e manifestantes.

O primeiro-ministro, o centrista Sébastien Lecornu, afirmou na noite de quarta-feira que "ninguém pode permanecer indiferente às angústias expressas" pelos estudantes, mas adiou as "primeiras decisões" para o "final de outubro", sem anunciar medidas concretas.

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O ministro da Educação Nacional, Édouard Geffray, e seu homólogo do Ensino Superior, Philippe Baptiste, receberão nesta quinta-feira à tarde representantes das organizações USL, Renouveau Lycéen e Lycéens!, informou o gabinete do primeiro-ministro.

Horas antes, Geffray anunciou a apresentação de um "plano de emergência" nas "próximas horas ou dias" sobre a questão da substituição de professores ausentes.

Enquanto aguardam a reunião, os protestos continuam. As aulas foram suspensas nesta quinta-feira de manhã, "total ou parcialmente", em 375 das 3.700 escolas de ensino médio da França, informaram as autoridades.

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