Seg, 06 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda06/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Internacional

Governo francês supera movimento de censura por gestão da onda de calor

Ecologistas, apoiados pela França Insubmissa (esquerda radical), acusam o governo de ter "agravado" como "vulnerabilidades do país, ao cortar os orçamentos destinados à adaptação" às mudanças climáticas, como o Fundo Verde

Reportar Erro
O deputado Eric Liegon, do partido Droite Republicaine, discursa durante uma sessão de votação sobre uma moção de censura apresentada pelo partido ecologista francês Les Ecologistes na Assembleia Nacional, a câmara baixa do parlamento francês, em ParisO deputado Eric Liegon, do partido Droite Republicaine, discursa durante uma sessão de votação sobre uma moção de censura apresentada pelo partido ecologista francês Les Ecologistes na Assembleia Nacional, a câmara baixa do parlamento francês, em Paris - Foto: Julien De Rosa / AFP

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, superou com folga nesta segunda-feira (6) um movimento de censura, apresentado por deputados ecologistas para denunciar a "omissão climática" de seu governo de centro-direita dias após uma onda histórica de calor.

Os franceses vivenciaram o mês de junho mais quente desde que há registros, marcado por uma intensa onda de calor na segunda metade, que deixou cerca de 2.000 mortos, segundo um balanço provisório, e o sul do país enfrenta atualmente uma série de incêndios florestais.

Os ecologistas, apoiados pela França Insubmissa (esquerda radical), acusam o governo de ter "agravado" como "vulnerabilidades do país (...) ao cortar os orçamentos destinados à adaptação" às mudanças climáticas, como o Fundo Verde.

“Um governo que sabia, que deixou o país desarmado diante do perigo, que cortou os recursos destinados à sobrevivência e que não fez nada quando os corpos caíram, não pode continuar”, defendeu na tribuna a deputada ecologista Marie-Charlotte Garin.

Leia também

• Calor extremo alimenta incêndios florestais na Europa

• EUA celebra seus 250 anos em meio ao calor extremo e à divisão política

• Calor extremo provocou milhares de mortes na França e Bélgica no final de junho

O primeiro-ministro acusou os autores da moção de "instrumentalizar as vítimas" da onda de calor e de tentar medir forças entre os partidos de esquerda, a menos de um ano da eleição presidencial.

A moção obteve 132 votos dos 289 necessários para derrubar o governo. A extrema direita não a apoiou, nem tampouco a maioria dos deputados socialistas, contrariando a posição de seu líder, Olivier Faure.

“Compartilhamos (...) a indignação diante da missão climática” do presidente Emmanuel Macron, mas os franceses esperam “soluções antes de entrar em uma crise política”, explicou o grupo socialista.

Lecornu respondeu no domingo à parte de suas demandas, anunciando a apresentação de um projeto de lei sobre adaptação às mudanças climáticas, mas sem aumentar o Fundo Verde.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter