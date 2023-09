A- A+

SAÚDE Governo inicia este mês reforma do Hospital Barão de Lucena para ampliação de leitos de pediatria Como a UTI pediátrica do hospital é dividida em dois setores, de oito leitos cada, a reforma será realizada em duas etapas

Começa neste mês de setembro a reforma da ala pediátrica do Hospital Barão de Lucena (HBL), localizado no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), a obra, que terá início na próxima semana, começa após o fim da sazonalidade de quadros respiratórios pediátricos. Serão abertos quatro leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, que passará a ter 20 unidades pediátricos.

Como a UTI pediátrica do hospital é dividida em dois setores, de oito leitos cada, a reforma será realizada em duas etapas, garantindo que os pacientes da unidade não fiquem desassistidos. Se houver demanda maior que a quantidade de leitos disponíveis, o paciente será referenciado para outras unidades de UTI pediátrica da rede, informa a secretaria.

Para a diretora do HBL, Renata Bezerra, a melhoria do setor ocorre no momento oportuno. “Todos os anos, sabemos que, dos meses de março a julho, temos um aumento considerável de crianças que desenvolvem quadros respiratórios em nosso estado. Após esse período, há uma queda dos pacientes com este perfil. Portanto, é o momento para fortalecer a rede de assistência da pediatria”, sinalizou.

O HBL é um hospital geral de alta complexidade, com foco em atendimento materno-infantil. No início do ano, o serviço teve um aumento de 52 leitos de enfermaria, além da requalificação dos leitos da enfermaria do primeiro andar e da ampliação dos leitos de cirurgia vascular e ginecologia.

