Recuperação Governo de Pernambuco inicia licitação para recuperação das passarelas da PE-15 Intervenções buscam garantir mais segurança e acessibilidade no principal corredor de trânsito da Região Metropolitana do Recife

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), deu início ao processo licitatório para a recuperação de três passarelas de pedestres da PE-15, localizada no Norte da Região Metropolitana do Recife. As obras têm como objetivo aumentar a segurança dos usuários e prolongar a durabilidade das estruturas, fundamentais para a travessia de pedestres na rodovia estadual.

Obras vão melhorar a infraestrutura das passarelas

A intervenção abrangerá as passarelas São Francisco de Assis e Abreu e Lima, que possuem integração com o sistema de transporte BRT, e a passarela Peixe Agulha, que é utilizada apenas para a travessia da PE-15. As melhorias incluem tratamento anticorrosivo, reforço estrutural, nova pintura das estruturas metálicas e a instalação de coberturas, que irão proteger os pedestres das intempéries como sol e chuva.

O valor estimado para a requalificação das passarelas é de R$6,6 milhões. Segundo Francisco Sena, secretário executivo de Desenvolvimento Urbano da Seduh, as obras também incluem melhorias na acessibilidade, com ajustes em rampas, calçadas e sinalização, garantindo maior autonomia e segurança para todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Prazo e execução das obras

As empresas interessadas em participar do certame devem enviar suas propostas até o dia 24 de outubro, às 10h. A previsão é que a ordem de serviço seja emitida até o final do ano, com início das obras previsto para até 10 dias após a emissão. O prazo para conclusão é de seis meses.

Com 12,7 quilômetros de extensão, a PE-15 conecta a Avenida Pan Nordestina, em Olinda, ao entroncamento com a BR-101, em Abreu e Lima, passando por Paulista. As melhorias irão beneficiar diretamente o trânsito local e a segurança dos pedestres, em uma das rodovias mais movimentadas da Região Metropolitana.

Compromisso com a segurança e mobilidade

De acordo com o Governo de Pernambuco, o projeto está alinhado ao Pacote da Mobilidade, que contempla investimentos superiores a R$161 milhões para a modernização da infraestrutura de transporte da Região Metropolitana do Recife. As obras deverão beneficiar cerca de 1 milhão de usuários, com redução de até 40% no tempo de viagem nos corredores exclusivos de transporte público.

Serviço:

Licitação para recuperação das passarelas da PE-15

Data para envio das propostas: 24 de outubro, às 10h

Edital de licitação disponível nos sites:

www.compras.pe.gov.br

www.pncp.gov.br

Com informações da assessoria

