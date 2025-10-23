A- A+

Cadastramento Governo de Pernambuco inicia mapeamento de organizações das periferias do Estado Cadastramento online busca identificar e dar visibilidade a coletivos e grupos que atuam em territórios periféricos

O Governo de Pernambuco deu início, nesta quinta-feira (23), ao cadastramento de organizações, coletivos e grupos que atuam em territórios periféricos do Estado. A ação, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), tem como objetivo mapear e dar visibilidade às iniciativas locais que promovem inclusão social, cultura, cidadania e segurança alimentar.

Mapeamento busca fortalecer políticas públicas

O cadastramento está disponível no site www.seduh.pe.gov.br/periferia-em-rede e representa a primeira etapa do mapeamento. A proposta é criar uma base de dados que conecte as organizações periféricas aos programas e políticas públicas do Governo Estadual, além de servir como instrumento para a formulação de novas ações voltadas a esses territórios.

“Agora, dentro do Governo de Pernambuco, temos um espaço para evidenciar as iniciativas locais. Há pessoas promovendo, nos territórios, projetos de inclusão, cultura, segurança alimentar e cidadania. Queremos dar visibilidade e apoiar esses agentes sociais para que possam impactar ainda mais pessoas”, destacou Pedro Ribeiro, secretário executivo de Periferias da Seduh.

Secretaria de Periferias é pioneira no país

Criada em fevereiro de 2025, a Secretaria Executiva de Periferias é a única secretaria estadual do Brasil com foco específico nos territórios periféricos. A pasta tem a missão de integrar políticas públicas e fortalecer ações locais em parceria com outras áreas do Governo. Em nível nacional, a referência é a Secretaria Nacional de Periferias, vinculada ao Ministério das Cidades.

Projeto integra o programa Agentes Digitais

O mapeamento faz parte do projeto Plataforma Digital de Mapeamento e Conexão de Iniciativas Populares, selecionado pelo Programa Agentes Digitais. A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria Executiva de Periferias, em parceria com a Gerência de Tecnologia e Inovação da Superintendência de Gestão Estratégica da Seduh.

Após o cadastramento, será criada uma plataforma digital com os dados coletados, permitindo atualização constante das informações sobre os projetos em andamento nas comunidades.

Capacitação prepara servidores para inovação pública

Como parte do Programa Agentes Digitais, a equipe da Seduh participa de uma capacitação voltada à inovação e transformação digital. A formação, com duração de dois meses, teve início em 20 de outubro, no Auditório da POLI/UPE. Durante o curso, os participantes desenvolverão a plataforma de mapeamento das iniciativas populares.

A etapa final do programa prevê nova seleção e conclusão do projeto. O Agentes Digitais é uma parceria entre a Universidade de Pernambuco (UPE) e a Escola de Governo da Administração Pública de Pernambuco (Egape), com o objetivo de preparar servidores para liderar processos de modernização e digitalização de serviços públicos.

Serviço



Período de cadastramento: iniciado em 23 de outubro de 2025

Site: www.seduh.pe.gov.br/periferia-em-rede

Mais informações: (81) 99975-2722 – Verônica Falcão / Seduh | (81) 99908-3824 – Juliana Vanderlei / Seduh

Com informações da assessoria

