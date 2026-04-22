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VACINAÇÃO Governo inicia vacinação nas escolas: confira calendário, público e vacinas disponíveis Campanha vai até 30 de abril e pode se estender até maio; ação pretende alcançar 27 milhões de estudantes

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O governo federal inicia no próximo dia 24 de abril uma nova mobilização de vacinação em escolas públicas de todo o país. A campanha segue até 30 de abril, mas as ações podem continuar até 31 de maio em algumas localidades. A estratégia faz parte do Programa Saúde na Escola (PSE) e deve alcançar cerca de 27 milhões de estudantes entre 9 e 15 anos.

A proposta é levar equipes de saúde diretamente às escolas para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes, facilitando o acesso às doses e aumentando a cobertura vacinal.

Quais vacinas serão aplicadas?

Durante a campanha, serão ofertadas vacinas do calendário básico e também doses de reforço. As principais são:

HPV (contra o câncer do colo do útero e outros tipos de câncer)

Febre amarela

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

Tríplice bacteriana (DTP)

Meningocócica ACWY (contra meningite)

Covid-19

Além disso, haverá foco na vacinação contra HPV para jovens de 15 a 19 anos que ainda não se imunizaram na idade recomendada.

Quem pode se vacinar?

A campanha é voltada principalmente para:

Crianças e adolescentes de 9 a 15 anos matriculados em escolas públicas

Jovens de 15 a 19 anos que ainda não tomaram a vacina contra HPV

A vacinação depende da análise da caderneta de cada estudante — ou seja, cada caso será avaliado individualmente.

O que os pais precisam fazer?

Para que o estudante seja vacinado na escola, é necessário:

Autorizar a vacinação (a escola deve enviar um termo ou orientação)

Garantir que o aluno leve a caderneta de vacinação, se possível

Verificar junto à escola a data em que a equipe de saúde estará presente

A vacinação é obrigatória?

Não. A aplicação só será feita com autorização dos pais ou responsáveis. Quem preferir também pode levar a criança a uma unidade de saúde.

Como acompanhar as vacinas?

Os responsáveis podem usar o aplicativo Meu SUS Digital para:

Conferir o histórico de vacinação

Ver quais doses estão pendentes

Receber lembretes sobre novas vacinas



Segundo o governo, o app irá enviar notificações automáticas conforme a idade da criança.

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