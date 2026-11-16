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Greve Governo interino da Venezuela enfrenta primeira greve de trabalhadores que exigem melhores salários Profissionais da educação e da saúde ocupam ruas de Caracas

Professores universitários e trabalhadores da saúde na Venezuela realizaram nesta segunda-feira (16) um protesto contra os baixos salários e um bônus de Natal que consideram insuficiente, na primeira paralisação de uma jornada de trabalho enfrentada pelo governo interino de Delcy Rodríguez.

O salário de 130 bolívares (R$ 0,80 centavos) dos servidores públicos foi pulverizado desde 2022. Atualmente, equivale a alguns centavos de dólar, devido à crescente desvalorização da moeda venezuelana em relação à divisa americana.

A gota d'água desta vez foi o pagamento de um bônus de fim de ano de 75 dólares (R$ 429). Os manifestantes consideram que, de acordo com seu contrato coletivo, têm direito a cerca de 1.000 dólares (R$ 5.731).

"Como o docente vai fazer para manter essas tradições neste mês tão difícil, que é um mês de família, de compartilhar? Isso foi um golpe para os trabalhadores venezuelanos", disse à AFP Edgar Machado, de 60 anos, professor do Distrito Capital.

Machado, dirigente sindical, afirmou que 60% dos docentes aderiram à paralisação, mas advertiu que muitos diretores e supervisores "têm medo de que suspendam seu salário".

A Universidade Central da Venezuela, a mais importante do país, ficou paralisada, segundo dirigentes sindicais.

Trabalhadores administrativos da saúde atenderam ao chamado, mas não interromperam os serviços de emergência nem as consultas diárias.

A presidenta interina prometeu que a renda dos trabalhadores aumentará trimestralmente em 2027.

"Tenho que ter dois ou três trabalhos para arcar com as despesas da minha casa, e já cheguei a um ponto em que não aguento mais", afirmou Rolando Gutiérrez, de 32 anos, maqueiro.

Os trabalhadores interromperam o trânsito em uma das rodovias mais movimentadas da capital. Também houve protestos e bloqueios de ruas em frente a hospitais e escolas em Caracas e em vários estados do país.

Para amenizar os baixos salários, o governo implementou um sistema de bônus conhecido como 'Patria'. Além de representar uma renda baixa, o benefício é pago em um país que registrou inflação de 475% em 2025, a mais alta do mundo, segundo dados oficiais.

Os manifestantes pedem que "termine o sistema Patria", disse a professora universitária Jaqueline Richter.

"Que todos os bônus sejam levados em conta para nos pagar o décimo terceiro. Basta da política de fraude à lei", afirmou.

Os protestos se intensificaram na Venezuela após a queda de Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos, em janeiro, e o início de um diálogo impulsionado por Washington para promover uma abertura democrática.

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