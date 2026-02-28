Sáb, 28 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado28/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Governo iraniano alerta por SMS moradores de Teerã a deixarem a cidade

A capital foi alvo de ataques por EUA e Israel

Reportar Erro
Carros deixam a cidade de TeerãCarros deixam a cidade de Teerã - Foto: Atta Kenare / AFP

As autoridades iranianas enviaram mensagens de texto neste sábado (28) à população de Teerã urgindo-a a deixar a capital após os ataques lançados pelos Estados Unidos e por Israel.

Leia também

• Irã diz ter informado a países da região que considera 'legítimos' alvos americanos

• China diz estar preocupada com ataques dos EUA contra o Irã e pede cessão da ofensiva militar

• Netanyahu se pronuncia para dizer que Irã não pode ter autorização para armas nucleares

"Em vista das operações conjuntas lançadas pelos Estados Unidos e o regime sionista contra Teerã e outras cidades importantes, se possível e mantendo a calma, dirijam-se a outras cidades", dizem as mensagens de texto recebidas pelos residentes e vistas por jornalistas da AFP.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter