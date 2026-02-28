Conflito
Governo iraniano alerta por SMS moradores de Teerã a deixarem a cidade
A capital foi alvo de ataques por EUA e Israel
As autoridades iranianas enviaram mensagens de texto neste sábado (28) à população de Teerã urgindo-a a deixar a capital após os ataques lançados pelos Estados Unidos e por Israel.
"Em vista das operações conjuntas lançadas pelos Estados Unidos e o regime sionista contra Teerã e outras cidades importantes, se possível e mantendo a calma, dirijam-se a outras cidades", dizem as mensagens de texto recebidas pelos residentes e vistas por jornalistas da AFP.