Governo lança edição de verão do Pernambuco Meu País; confira programação
Evento será realizado no Recife, em Camaragibe, Jaboatão, São José da Coroa Grande e Itamaracá
Foi lançada, nesta quarta-feira (26), a primeira edição do Pernambuco Meu País Verão. O evento organizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-PE) e da Empetur, vai beneficiar os municípios de Camaragibe, Recife, São José da Coroa Grande e Ilha de Itamaracá, além do réveillon de Jaboatão dos Guararapes, com uma programação de shows gratuitos.
“Vai ter festival Pernambuco Meu país no verão pernambucano. Depois de tomar todo o coração da nossa gente no interior do estado durante o nosso período de inverno, a festividade agora estreia no verão. Estaremos na Região Metropolitana, no Litoral Norte e Litoral Sul. Começamos no dia 5 de dezembro em Camaragibe, depois seguimos para o Recife, no terminal marítimo, teremos réveillon em Jaboatão e as férias de janeiro em São José da Coroa Grande, finalizando na Ilha de Itamaracá, garantindo geração de emprego, renda, garantindo o verão do Brasil”, destacou a governadora Raquel Lyra.
As etapas do festival ocorrerão nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, no Parque Aldeia dos Camarás (km 11), em Aldeia, Camaragibe; já nos dias 12, 13 e 14 de dezembro no Terminal Marítimo de Passageiros, no Recife, além da festa da virada em Jaboatão dos Guararapes. Já em janeiro, o palco Pernambuco Meu País estará em São José da Coroa Grande (de 16 a 18) e em Itamaracá (de 30 de janeiro a 1° de fevereiro).
A festividade vai reunir artistas renomados nacionalmente e outros nomes da cena pernambucana, com o objetivo de valorizar a cultura do Estado. Entre os nomes confirmados estão Cordel do Fogo Encantado, Priscila Senna, Mago de Tarso, Claudia Leitte, Capital Inicial, Xamã, Hungria, Irah Caldeira, Duda Beat, Dilsinho, Luísa Sonza, Bell Marques, Calcinha Preta, Banda Getúlio Cavalcanti, além da Escola de Samba Preto Velho e expressões de cultura popular como o Coco de Umbigada e a Orquestra de Frevo Zezé.
A edição de verão marca a expansão de um projeto consolidado pelo Governo do Estado. A edição de inverno, que chegou ao seu segundo ano em 2025, movimentou mais de R$ 200 milhões nas cidades por onde passou nos meses de julho, agosto e setembro.
Programação Pernambuco Meu País Verão
Camaragibe/Aldeia
05/12 - sexta-feira
Banda de Pífanos Zabumba do Mestre Chimba
Irah Caldeira
Cristina Amaral
Nadja Maia
Larissa Lisbôa
Raí Saia Rodada
Tarcísio do Acordeon
Dorgival Dantas
DJ Pedro Humberto nos intervalos
06/12 - sábado
Coco dos Pretos
Mago de Tarso
Xamã
Duda Beat
Luísa Sonza
DJ Murilo França nos intervalos
07/12 - domingo
Banda Getúlio Cavalcanti
Priscilla Sena
Michelle Andrade
Sentimentos
Kitara
Brunessa
Amigas do Brega
DJ Kananda PX nos intervalos
Recife
12/12 - sexta-feira
Orquestra de Frevo Zezé Corrêa
Eric Land
Natanzinho Lima
Henry Freitas
Calcinha Preta
DJ 440 nos intervalos
13/12 - sábado
Escola de Samba Preto Velho
Taiguara
Dilsinho
Cláudia Leitte
Bell Marques
DJ Nadejda nos intervalos
14/12 - domingo
Coco de Umbigada
Cordel do Fogo Encantado
Maneva
Hungria
Capital Inicial
DJ Big nos intervalos
A programação detalhada das etapas Jaboatão dos Guararapes, São José da Coroa Grande e Itamaracá será divulgada em breve.