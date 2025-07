A- A+

RECIFE Governo lança licitação para reforma da fachada do Hospital da Restauração; obra custará R$ 12,4 mi De acordo com a gestão estadual, a obra prevê pintura e substituição das esquadrias

O Governo de Pernambuco lançou aviso de processo licitatório para contratar a empresa de engenharia que ficará responsável pela reforma da fachada do Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

A publicação foi feita na edição do último sábado (5) do Diário Oficial do Estado. A obra, que prevê pintura e substituição das esquadrias, tem valor estimado de R$ 12,4 milhões.

A intervenção deverá ser concluído em cinco meses, segundo o governo, que conta esse prazo a partir da emissão da ordem de serviço.

"Estamos felizes em iniciar a recuperação da fachada de um hospital que é tão importante para a saúde da população e fica no centro da nossa capital. Também reforçamos o contrato de manutenção", explica a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

O Governo do estado atualmente realiza a reforma dos 6º e 8º andares do HR. Quando finalizadas essas obras, serão reformados os 4º e 5º andares.

Ainda estão em andamento serviços de manutenção do 1º andar. Essas obras têm um valor total estimado em R$ 23,1 milhões.

A gestão estadual ainda destaca que as obras no HR acontecem sem a interrupção dos serviços no hospital.

Veja também