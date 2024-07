A- A+

mundo Governo Lula condena ataque de Israel e diz acompanhar com "preocupação" escalada de conflito A gestão Lula pediu que as autoridades israelenses e o Hezbollah se abstenham de ações que possam expandir o conflito

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou, nesta quarta-feira, 31, o ataque aéreo conduzido por Israel na terça-feira, 30, em Beirute, capital do Líbano, e disse acompanhar com "extrema preocupação" a escalada de hostilidades. A gestão brasileira fez um apelo à comunidade internacional para conter o agravamento do conflito.

"O Brasil acompanha com extrema preocupação a escalada de hostilidades entre Israel e o braço armado do partido libanês Hezbollah", diz nota divulgada na manhã de quarta pelo Palácio Itamaraty. "A continuidade do ciclo de ataques e retaliações leva a espiral de violência e agressões com danos cada vez maiores, sobretudo às populações civis dos dois países."

A gestão Lula pediu que as autoridades israelenses e o Hezbollah se abstenham de ações que possam expandir o conflito, que pode trazer "consequências imprevisíveis para a estabilidade do Oriente Médio e a segurança internacional".





"O governo brasileiro apela à comunidade internacional para que se valha de todos os instrumentos diplomáticos à disposição para conter imediatamente o agravamento do conflito", finaliza a nota

As Forças de Defesa de Israel (IDF) atacaram os subúrbios de Beirute na terça-feira, em retaliação à ofensiva nas Colinas do Golan que matou 12 crianças no fim de semana. Segundo os militares israelenses, o alvo do ataque foi um comandante do alto escalão do grupo Hezbollah, que Israel acusa de ser o responsável pelas mortes em Golan.

O ataque aconteceu pouco antes das 20h (horário local) em Haret Hreik, zona no sul de Beirute que é reduto do grupo. Imagens mostram prédios danificados e fumaça. "As IDF realizaram um ataque direcionado em Beirute, contra o comandante responsável pelo assassinato de crianças em Majdal Shams e pela morte de vários outros civis israelenses", afirmaram os oficiais israelenses. A Agência Nacional de Notícias estatal do Líbano informou que o ataque foi realizado com um drone que lançou três foguetes.

Veja também

Líbano Corpo de líder militar foi achado em prédio atacado por Israel no Líbano, diz fonte