A- A+

MUSK x STF Governo Lula sobe o tom e rebate ataques de Elon Musk ao STF A resposta foi direcionada a Musk, que afirmara mais cedo que iria descumprir as decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e liberar o conteúdo que ele mandou bloquear

O governo Lula reagiu aos ataques feitos pelo empresário americano Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), ao Supremo Tribunal Federal (STF) e subiu o tom na resposta.

Na manhã deste domingo, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, escreveu em suas redes sociais que o país não vai permitir que "ninguém, independente do dinheiro e do poder que tenha, afronte nossa Pátria".

A resposta foi direcionada a Musk, que afirmara mais cedo que iria descumprir as decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e liberar o conteúdo que ele mandou bloquear. A publicação foi feita um dia depois de Musk questionar a atuação do ministro e afirmar que a sua plataforma "está retirando todas as restrições" determinadas pelo Judiciário brasileiro.

"O Brasil é um País soberano, democrático, com uma Constituição Federal e um sistema de Justiça independente e respeitado. Somos uma democracia sólida com instituições autônomas e uma imprensa livre e com total liberdade de expressão. Não vamos permitir que ninguém, independente do dinheiro e do poder que tenha afronte nossa Pátria. Não vamos transigir diante de ameaças e não vamos tolerar impunimente nenhum ato que atende contra a democracia. O Brasil não é a selva da impunidade e nossa soberania não será tutelada pelo poder das plataformas de internet e do modelo de negócio das big techs", escreveu Pimenta neste domingo.

Veja também

embate Por que Moraes determinou o bloqueio de perfis no X e despertou a ira de Musk