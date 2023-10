A- A+

NEGOCIAÇÃO Governo Lula tenta retirar brasileiros que estão na Faixa de Gaza via Egito Segundo embaixador responsável por assuntos ligados ao Oriente Médio, há 25 brasileiros nessa situação

O embaixador Carlos Duarte, chefe da Secretaria de África e Oriente Médio do Itamaraty, disse que o governo do Brasil tenta conseguir o acesso de 25 brasileiros que estão na Faixa de Gaza, para retornarem ao Brasil. A negociação está acontecendo por meio do escritório em Ramallarh, na Cisjordânia.

Esta seria uma segunda fase do processo de repatricação. Atualmente, mais de 1.700 brasileiros que estão em Israel, a maioria turistas, procuraram a embaixada do Brasil em Telk Aviv para retornarem ao país em uma das aeronaves que foram colocadas à disposição pela Força Aérea Brasileira (FAB).

— A expectativa é que seja possível trazer os brasileiros quer queriam voltar, começando por aqueles que estão em Israel como visitantes e com residência no Brasil. Quem está na Faixa de Gaza, que é um grupo menor, teria que ir até a saída pelo Egito, cuja fronteira não tem uma abertura regular — explicou o embaixador.

A Faixa de Gaza é uma área de maior risco. Foi de lá que partiu um forte ataque-surpresa promovido pelo grupo palestino Hamas na manhã do último sábado.

Veja também

Folha Pet Cachorro resgatado de enchente em Santa Catarina usa o corpo para aquecer tutor com hipotermia