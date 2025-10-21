A- A+

Mobilidade Governo de Pernambuco quer implantar novo modal de transporte coletivo para a Avenida Norte Segundo o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano da Seduh, Francisco Sena, mudança não vai comprometer o espaço para carros particulares na vida

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), informou que está contratando estudos de viabilidade técnica e econômica para implantar no Recife um novo modal de transporte coletivo. Ele ficará localizado na Avenida Norte, a maior da capital, com 8,6 quilômetros de extensão.

“O objetivo não é comprometer o espaço para carros particulares na via, e sim melhorar a utilização da Avenida Norte pelo transporte coletivo”, avaliou o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano da Seduh, Francisco Sena.

A avenida tem início na Ponte do Limoeiro, que liga o Bairro do Recife (Recife Antigo) ao bairro de Santo Amaro, na área central da capital, e segue até o bairro da Macaxeira, na Zona Nort.

“A contratação do projeto vai ajudar o Governo de Pernambuco a escolher a melhor solução para a questão da mobilidade em um dos principais corredores de trânsito do Recife”, destacou o secretário executivo.

Sena esclareceu que os recursos da licitação são custeados pela Secretaria de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). “Isso demonstra a confiança do ministério na nossa capacidade de implantar um sistema de transporte mais sustentável e eficiente.”

O secretário menciona ainda a possibilidade de o novo modal de transporte coletivo da Avenida Norte ter intercessões com os ônibus de outras duas vias de grande circulação: a Avenida Cruz Cabugá e a Avenida Agamenon Magalhães. Ambas estão na área central do Recife e a Agamenon Magalhães está integrada ao Terminal de Passageiros de Joana Bezerra.



