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Concursos Governo nomeia 500 aprovados no CNU para carreiras transversais Nomeações foram publicadas no Diário Oficial da União

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos nomeou 500 aprovados na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) para dois cargos de nível superior.

Para o cargo de Analista Técnico de Justiça e Defesa (ATJD) foram 250 e as demais 250 nomeações são para a carreira de Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico (ATDS). Todos estarão lotados no Ministério da Gestão, e vão exercer as atividades de forma descentralizada em órgãos da administração pública federal direta.

As nomeações dos aprovados no Enem dos Concursos foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União de segunda-feira (20).

Os dois cargos foram criados em 2025 pela Lei nº 15.141/2025 e integram as carreiras transversais da administração pública federal, o que, na prática, permite que os servidores sejam alocados entre diferentes ministérios e secretarias, conforme as demandas do governo do governo federal.

Posse

Os nomeados devem observar as orientações e os procedimentos para posse estabelecidos na Portaria de Pessoal 8.453/2026, do Ministério da Gestão.

A documentação obrigatória para a posse está disponível no Portal do Servidor.

Os documentos devem ser apresentados por meio da plataforma digital SouGov.br, conforme as orientações constantes no Manual do Ingressante.

Inspeção médica

Para a inspeção médica oficial, os nomeados deverão, antes, providenciar, por conta própria, os exames médicos admissionais previstos na portaria. Entre eles, estão:

hemograma completo com plaquetas;

tipagem sanguínea ABO e fator RH;

glicemia de jejum;

creatinina;

lipidograma (colesterol total e triglicérides);

EAS, popularmente chamado de exame de urina, entre outros.

Nessa inspeção médica, será emitido o Atestado Declaratório de Aptidão ou Inaptidão Física e Mental, documento obrigatório para a posse do futuro servidor.

Profissionalização

Após a posse e o início do exercício das atividades, os novos servidores das duas carreiras deverão participar do Programa de Profissionalização para as Carreiras de Desenvolvimento de Políticas de Justiça e Defesa e de Desenvolvimento Socioeconômico (Profcar), da Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

A matrícula deve ser feita de forma online diretamente no portal oficial da Enap entre os dias 3 e 14 de agosto.

A profissionalização dos servidores recém-empossados terá início em 18 de agosto e o término está previsto para 23 de outubro.

O programa tem nível de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas, e será exclusivamente na modalidade presencial.

A participação no programa é requisito para aprovação no estágio probatório.

CNU 2

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado ofertou 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais. Os cargos públicos foram agrupados em nove blocos temáticos. Os cargos de cada bloco puderam ser escolhidos conforme a ordem de preferência indicada no momento da inscrição do candidato.

Do total, 3.144 vagas foram destinadas a cargos de nível superior e 508 a cargos de nível intermediário.

Conforme previsto em lei federal, o concurso unificado fez reserva de vagas a pessoas negras, pessoas com deficiência (PCD), indígenas e quilombolas.

Nesse processo seletivo, o Ministério da Gestão ainda adotou o mecanismo de equiparação de gênero, com o objetivo de garantir que o número de mulheres aprovadas para a fase discursiva do certame fosse proporcional ao de candidatos homens.

A medida inédita resultou na participação de mais de 24 mil mulheres, cerca de 57% dos convocados, nas provas.

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