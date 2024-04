A- A+

ALERTA Governo notifica 10 plataformas de comércio que vendiam ''detox vacinal'' Dióxido de cloro é vendido na internet com promessa de "curar" autismo e "inativar" vacinas

A Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, notificou 10 plataformas de comércio eletrônico que vendiam detox vacinal. A substância à base de dióxido de cloro é anunciada na internet como um produto capaz de “inativar” vacinas tomadas anteriormente, além de ajudar na “cura” do autismo.

Em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde alertou para os perigos que o consumo da substância podem acarretar.

"O dióxido de cloro é categorizado pela Anvisa como saneante, ou seja, destinado à higienização, desinfecção ou desinfestação e no tratamento de água. Além do detox vacinal não ter nenhuma comprovação científica, o seu uso é altamente tóxico, podendo levar as pessoas a graves riscos à saúde."

Segundo nota do Ministério da Saúde, as plataformas notificadas foram: Planeta Detox, Casa dos Naturais, Purificadordeagua.shop, AZ Natura, CLO2, Betesda Purificadores, Purifica Brasil, Nutriwave, Farma Cerrado e Dragon Fire Gateway.

A pasta já tinha publicado um esclarecimento sobre o "detox vacinal" em janeiro deste ano. No comunicado, a pasta ressaltou que as vacinas são uma "conquista significativa da ciência", e que "Ignorar ou buscar formas de anular os efeitos das vacinas pode expor as pessoas a riscos desnecessários".

Novas doses

Na última sexta-feira, o Ministério da Saúde confirmou que comprou 12,5 milhões de doses da vacina Moderna, a mais atualizada contra a covid-19.

O Ministério tenta comprar as doses desde dezembro do ano passado, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou seu uso emergencial. O contrato foi fechado na sexta-feira.

O governo tenta garantir as vacinas mais atualizadas contra a covid-19 conforme eles sejam aprovados pela Anvisa, seguindo uma recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS).

