Governo oferece prevenção ao HIV em ônibus da saúde com PrEP, PEP e autotestes no Recife

Carnaval 2026

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) disponibiliza, durante todo o período de Carnaval, o ônibus da saúde “Prevenção para Tod@s” para atendimento aos foliões. O veículo está instalado no Palácio Campo das Princesas, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife.

A iniciativa oferece serviços gratuitos voltados à prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), sem necessidade de agendamento prévio.

O espaço funciona como um ponto estratégico de atendimento, com prescrição e dispensação de PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV) e PEP (Profilaxia Pós-Exposição ao HIV), além da distribuição de autotestes de HIV, preservativos, gel lubrificante e materiais informativos.

A estrutura também conta com um painel de LED que exibe orientações ao público e divulga as ações promovidas pela SES-PE durante o Carnaval.

"Inovando neste Carnaval 2026, a SES-PE vem realizando o atendimento para PrEP e PEP, no Palácio do Campo das Princesas, das 16h até as 00h, com a oferta dessas estratégias de profilaxias, autoteste de HIV, além de orientações por meio de material de divulgação e orientação em saúde. No local, os foliões também podem recolher os novos preservativos e gel lubrificante do Ministério da Saúde (MS)", explica a gerente de Vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis e AIDS da SES-PE, Grazielle Vasconcelos.

Bezerros

A ação da SES-PE também contempla o município de Bezerros, no Agreste do Estado, onde foi disponibilizado um trailer de atendimento para os foliões que acompanham os tradicionais Papangus.

No local, os foliões podem realizar a testagem para as ISTs e receber orientações de saúde, além de preservativos e gel lubrificante.

Para fazer uso da PEP (Profilaxia Pós-Exposição) do HIV, será necessário procurar o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O que é PrEP e PEP?

A PrEP e PEP são profilaxias de prevenção ao vírus da imunodeficiência humana (HIV).

A PrEP consiste no uso diário de medicamentos por pessoas que não vivem com HIV, mas que apresentam maior risco de infecção. O tratamento reduz a probabilidade de contrair o vírus antes de uma possível exposição.

Já a PEP é indicada para situações de urgência, quando há risco de contato com o HIV, como relações sexuais desprotegidas ou acidentes com material biológico. O tratamento deve ser iniciado em até 72 horas após a exposição e utilizada por 28 dias.

Ambas as opções são seguras, eficazes e fazem parte das políticas públicas de prevenção combinada. No entanto, elas só protegem exclusivamente contra o HIV. O Governo reforça o uso do preservativo como a principal forma de prevenção contra as demais ISTs.

