Governo de PE e ONU firmam, nesta segunda (14), acordo de prevenção à violência nos municípios

O Governo de Pernambuco e o Escritório da ONU sobre Drogas e Crime (UNODC) assinam, nesta segunda-feira (14), a Carta Compromisso “Construindo Planos de Prevenção”, voltada ao fortalecimento das políticas de prevenção à violência nos municípios do estado.

A assinatura acontece às 18h, na sede da Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag), em Santo Amaro, na área central do Recife, durante a mesa de reunião do programa Juntos Pela Segurança.

A cerimônia deve reunir representantes de órgãos estratégicos, especialistas e parceiros institucionais.

Carta Compromisso

A Carta Compromisso está vinculada à consultoria técnica especializada desenvolvida em parceria com o UNODC, que prevê apoio direto aos municípios na construção de diagnósticos e planos municipais de prevenção, fundamentados em evidências e boas práticas internacionais.

Nesta primeira etapa, 10 municípios pernambucanos foram selecionados com base em critérios técnicos como vulnerabilidade social e índices de violência. Os lugares beneficiados serão divulgados durante a cerimônia.

A iniciativa, segundo o governo, será gradualmente ampliada até alcançar 42 municípios até o fim de 2025.

De acordo com a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), Joanna Figueiredo, a iniciativa reflete um compromisso estratégico da atual gestão estadual com a segurança pública e a redução das desigualdades sociais. "Prevenir é cuidar, é proteger vidas e fortalecer os vínculos nas comunidades. Estamos colocando os municípios no centro da política de prevenção, com planejamento, apoio técnico e diálogo direto com a sociedade”, destacou a secretária.

Para a secretária executiva de Articulação e Prevenção Social ao Crime e à Violência, Camilla Iumatti, a assinatura da carta fortalece os municípios no combate à violência.

“Assinar essa carta é afirmar que prevenir a violência é uma escolha política e urgente. É fortalecer os territórios com planejamento, escuta e apoio técnico. Estamos colocando os municípios no centro da política de prevenção, com ações que cuidam das causas — e não só das consequências”, ressaltou.

O oficial de Projetos da UNODC, Rafael Sales, destacou o papel da UNODC nesta parceira.

“O UNODC está mobilizando todos os seus esforços técnicos para contribuir com uma solução justa para questões históricas enfrentadas pelo Brasil e, em especial, por Pernambuco”, disse Rafael Sales, oficial de Projetos da UNODC.

De acordo com a SJDH, a expectativa é de que essa parceria traga resultados concretos e duradouros, contribuindo para a redução da criminalidade e a construção de um ambiente social mais seguro, justo e inclusivo para toda a população pernambucana.



