Governo de Pernambuco anuncia R$ 2 milhões em pesquisa e ações de monitoramento de tubarões

A- A+

Em reunião realizada nesta quinta-feira (9), o Governo de Pernambuco anunciou um investimento de R$ 2 milhões em pesquisa e ações de monitoramento de tubarões após os incidentes que ocorreram em Olinda e Jaboatão dos Guararapes. O encontro, realizado pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), reuniu prefeitos das áreas costeiras da Região Metropolitana do Recife (RMR) e representantes dos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Pesca e Agricultura.

Dentre o aporte investido, o Porto de Suape realizará o repasse de R$ 1,5 milhão por meio do Projeto MegaMar, para realizar o monitoramento de tubarões com ampliação para a Região Metropolitana do Recife (RMR). Com isso, o número de equipamentos de sondas marítimas será ampliado de 20 para 30. Os dez equipamentos adicionais serão espalhados pelo Grande Recife.

Já a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia destinará R$ 500 mil para a área de pesquisa.

Além do anúncio dos investimentos, o Governo Estadual divulgou que intensificará a fiscalização nas praias pernambucanas a partir dos próximos dias, com o aumento do efetivo, sobrevoos de helicópteros e ampliação do número de guarda-vidas.

Com o foco em educação ambiental, a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) irá criar um Comitê Centralizado de Educação Ambiental para otimizar as ações voltadas para o tema.

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, comandou a reunião junto com a secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando Noronha, Ana Luiza Ferreira. O presidente do Cemit, coronel Robson Roberto, também esteve presente no encontro. A reunião aconteceu no Palácio do Campo das Princesas, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife.



Veja também

Alemanha Tiros em igreja de Hamburgo deixam "vários mortos", segundo polícia