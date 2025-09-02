A- A+

Mobilidade Urbana Governo de Pernambuco detalha investimento de R$161 milhões para mobilidade urbana na RMR No total, cinco projetos vão fazer parte do pacote de investimentos anunciados pela governadora Raquel Lyra

O governo de Pernambuco detalhou o pacote de investimentos de R$ 161 milhões para mobilidade urbana na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O programa inclui a retomada de projetos aguardados pela população, além da modernização tecnológica do sistema de transporte público metropolitano.

O recurso faz parte do pacote de mais de R$ 1 bilhão de investimentos na RMR, anunciado pela governadora Raquel Lyra nessa segunda-feira (1º).

De acordo com o governo estadual, esse volume de investimentos dedicado à área de mobilidade urbana é o maior feito na história do estado.

A projeção é que as intervenções beneficiem diretamente cerca de 1 milhão de usuários do transporte coletivo e condutores da RMR, reduzindo em até 40% o tempo de viagem nos corredores exclusivos.

“A governadora autorizou a licitação de obras que vão ser bastante impactantes, como a requalificação de estações de BRT, a reforma do terminal de Camaragibe e a implantação de semáforos inteligentes. São medidas estruturadoras que vão transformar a mobilidade e a vida de quem depende do transporte público diariamente”, disse a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.

Os projetos

Cinco projetos vão receber o investimento. A reforma e ampliação do Terminal Integrado de Camaragibe (R$ 35,3 milhões); a implantação da Estação BRT Elevado Bom Pastor com parque urbano (R$ 19,1 milhões); a requalificação de nove estações do BRT no Corredor Norte-Sul (R$ 14,7 milhões); obras no Ramal da Arena (Eixo 5000), com sinalização, ciclovia e adequação viária (R$ 19,9 milhões); e instalação de semáforos inteligentes e câmeras de monitoramento nos corredores Norte-Sul e Leste-Oeste – (R$ 72,4 milhões).

O Terminal Integrado de Camaragibe já teve sua licitação lançada e suas obras têm previsão para serem concluídas em 12 meses depois de iniciada.

Os trabalhos vão envolver a modernização da estrutura e aumento da capacidade de 60 mil para 80 mil passageiros por dia, com foco em acessibilidade, conforto, segurança e eficiência no transporte público.

Outra licitação em andamento é a das obras que vão concluir o Elevado Bom Pastor, na Avenida Caxangá, parado há mais de 10 anos.

O governo de Pernambuco, por meio da Seduh, lançou o certame de R$ 19,1 milhões, com disputa em 4 de setembro.

O projeto prevê estação de BRT no nível superior e parque urbano no inferior, devolvendo mobilidade ao corredor Leste-Oeste e requalificando o espaço para a população.

No pacote de reformulação das estações de BRT, dois editais para o corredor Norte-Sul já foram lançados. Um para a conclusão das unidades do Centro de Convenções e de Paulista, com valor de R$ 2,35 milhões.

Os envelopes com as propostas serão abertos no dia 9 de setembro. O outro edital, publicado nesta terça (2), prevê a reforma de sete estações: Abreu e Lima, São Francisco de Assis, Cidade Tabajara, Aluísio Magalhães, Quartel, Sítio Histórico e estação Complexo de Salgadinho. O valor estimado é de R$ 12,4 milhões.

O programa de reestruturação do BRT integra as ações do governo de Pernambuco na área de mobilidade urbana, com foco em devolver funcionalidade aos corredores Norte-Sul e Leste-Oeste.

O projeto engloba requalificação de estações, adequação viária, priorização semafórica e integração com terminais de transporte, ampliando a eficiência do sistema e a segurança dos usuários.

O novo trecho de obras do Ramal da Arena (Eixo 5000) será contemplado com sinalização, ciclovia e adequação viária, num investimento de R$ 19,9 milhões. Este ligará o viaduto à Avenida Belmiro Gouveia, na esquina com TI Camaragibe, numa obra remanescente da Copa do Mundo de 2014.

O Ramal da Arena é uma estrada de cerca de 4 km de extensão que liga a PE-408, na entrada da Arena de Pernambuco, em São Lourenço, à PE-005, em Camaragibe, na altura do Terminal Integrado do município.

Os semáforos inteligentes nos corredores de Norte-Sul e Leste-Oeste também estão com licitação. Os novos equipamentos vão priorizar o fluxo dos ônibus de BRT nos cruzamentos, aumentando a velocidade média do sistema em 7%, garantindo viagens mais rápidas e confortáveis.

O sistema também vai fornecer dados em tempo real ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e à Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU), reforçando a fiscalização do trânsito.

No Corredor Norte-Sul serão instalados 74 semáforos inteligentes. O Leste-Oeste terá outros 73 equipamentos como estes.

Com informações de assessoria

