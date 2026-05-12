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SEGURANÇA PÚBLICA Governo de Pernambuco lança efetivo de mais de 2 mil policiais militares para a RMR Gestora destacou a importância do trabalho dos mais de 2 mil soldados que passam a reforçar a segurança públicas nas ruas da Região Metropolitana

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), comandou na manhã desta terça-feira (12) o lançamento operacional de novos policiais militares, os "laranjinhas".

Na cerimônia realizada sob chuva no Quartel do Derby, área central do Recife, a gestora destacou a importância do trabalho dos mais de 2 mil soldados que passam a reforçar a segurança públicas nas ruas da Região Metropolitana (RMR).

O segundo lançamento ocorreu, no Cabo de Santo Agostinho, na RMR. Ao todo, passam a reforçar a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) 2.157 agentes.

"Não tem solução fácil para problema complexo quando o que diz respeito é a luta contra o crime organizado, a luta para garantir mais segurança e o direito da população de poder viver num estado em mais paz", afirmou a governadora no lançamento no Recife.

Os novos “laranjinhas”, chamados assim pelo uso de um boné alaranjado durante o treinamento e início de serviço, devem atuar reforçando a segurança pública na RMR e terão atuação prioritária no policiamento a pé, segundo o governo do estado.

"Esse dia de hoje representa o primeiro dia de uma longa carreira, de uma imensa trajetória bonita", completou Raquel.

Na mensagem aos novos membros da corporação, a governadora ressaltou a confiança no efetivo. Impulsionada pelos números da segurança, a chefe do Executivo estadual atribuiu a redução da violência à atuação dos novos policiais. “Vocês não estão sozinhos, receberam equipamentos, mas mais do que tudo, receberam a confiança do governo e da população do nosso estado.”

No anúncio feito pela governadora Raquel Lyra estavam o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho; e o comandante-geral da PMPE, coronel Ivanildo Torres.

Alessandro Carvalho recomendou aos membros respeito aos direitos humanos e parceria com a população. Explicou ainda que a destinação do efetivo para a Região Metropolitana é devido ao fato de a maior parte dos crimes serem cometidos nessa região.

“Quando fizemos um estudo em 2023, tínhamos o maior déficit de policiais aqui na capital e na Região Metropolitana. Eram 2.200, quando a gente tinha um déficit de menos de 500 no Interior. Então, essa decisão foi estratégica e é baseada em dados técnicos para concentrar toda essa dívida de 5.250 aqui [na RMR]. E os resultados vieram”, disse o secretário.

O coronel Ivanildo Torres explicou que os policiais devem, agora, passar por um treinamento de 12 meses nas ruas. Recomendou também à tropa que agisse com gentileza com a população.

“É uma prática operacional supervisionada, já que eles estão saindo da academia para as ruas. E a partir daí, vão ser colocados nas equipes, em agilidade, com apoio de viaturas, motos, bicicletas, de modo a trazer sensação de segurança.”

Lançamento de novos PMs, os "laranjinhas", em cerimônia no Quartel do Derby | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Lançamento de novos PMs, os "laranjinhas", em cerimônia no Quartel do Derby | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Lançamento de novos PMs, os "laranjinhas", em cerimônia no Quartel do Derby | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

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