Decreto Governo português vai privatizar a TAP Air Portugal Em 2020, o Estado português assumiu 100% do capital da companhia, depois que seus problemas econômicos se acentuaram com a pandemia

Portugal vai aprovar na próxima semana o decreto de privatização da TAP Air Portugal, a companhia aérea nacionalizada em 2020, durante a pandemia de covid-19, anunciou o primeiro-ministro português, António Costa, nesta terça-feira (19).

“Na próxima semana, aprovaremos o diploma [decreto] que estabelece o enquadramento da privatização da TAP”, disse Costa durante um debate parlamentar.

“Só iremos privatizar e vender parte, ou a totalidade do capital, tendo em conta a defesa dos interesses da companhia, de Portugal e dos portugueses”, acrescentou o dirigente socialista.

Em 2020, o Estado português assumiu 100% do capital da companhia, depois que seus problemas econômicos se acentuaram com a pandemia.

“Desde o início que dissemos que foi uma intervenção que fizemos e não era para permanecermos ‘ad aeternum’ como detentores de 100% do capital, mas que o fizemos para responder a uma situação de crise”, explicou Costa.

As modalidades desta operação serão definidas no conselho de ministros de 28 de setembro. A TAP passou a dar novo lucro em 2022, dois anos antes do previsto no plano de restruturação.

Entre os detalhes da privatização estão várias companhias de grande porte, como Air France, IAG (empresa matriz da Iberia e British Airways) e Lufthansa.

