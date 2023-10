A- A+

REQUALIFICAÇÃO Governo de Pernambuco lança licitação das obras de reforma do Hospital da Restauração Publicação autoriza início do processo de contratação da empresa de engenharia que será responsável por reforma

O Governo de Pernambuco divulgou, na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (18), o processo de licitação das obras de reforma do Hospital da Restauração (HR), localizado na área central do Recife. Documento autoriza a contratação de uma empresa de engenharia, que ainda não foi escolhida, para execução da reforma e recuperação das dependências internas de quatro pavimentos-- os 4°, 5°, 6° e 8° andares do hospital.

Visando a garantir melhorias na infraestrutura da unidade de saúde e, consequentemente, a qualidade do atendimento à população, a obra, que não teve data de incío informada, tem prazo para execução completa dos serviços de dois anos (24 meses), com valor de referência máximo para contratação de R$ 23,4 milhões.

Inicialmente, a licitação precisa terminar e a empresa ser escolhida, para que as obras sejam iniciadas, podendo ser entregue à população por etapas, antecipadamente, explica o governo.

A requalificação do HR foi um dos pedidos feitos pela população à gestão estadual atual. O anúncio da recuperação foi feito durante a plenária do Ouvir para Mudar do Recife, evento que o governo realizou para saber as sugestões e demandas da população.

“A publicação de hoje é um passo concreto e decisivo para a mudança que nosso governo decidiu fazer no Hospital da Restauração. Ainda nos primeiros dias de gestão, fizemos uma visita à unidade e conferimos de perto as instalações, ouvindo muitas demandas de profissionais da saúde, servidores, pacientes e acompanhantes”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Além dessa obra maior, de quatro pavimentos, outra já está em execução, a readequação do 7º andar do hospital. A intervenção envolve o aporte de R$ 9 milhões para execução dos serviços e partiu de uma contratação iniciada anteriormente, que "foi readequada este ano para atender às demandas necessárias da unidade".

O Hospital da Restauração Governador Paulo Guerra, fundado em 1969, maior emergência do Norte/Nordeste, é referência para casos de queimaduras graves, vítimas de violência – agressões por arma de fogo e arma branca - e traumas em geral, como os sinistros de trânsito.

Com mais de 830 leitos, todos os meses são realizados cerca de 5 mil atendimentos na emergência.

O edital, os anexos do documento e comunicados sobre o processo licitatório para a nova obra dos quatro pavimentos do HR estarão disponíveis a partir desta quinta-feira (19) nos sites www.peintegrado.pe.gov.br e www.sad.pe.gov.br.



