BRASIL Governo reconhece situação de emergência em cidades de MG, RJ e SP Portaria está publicada no Diário Oficial

As tempestades que atingiram estados da Região Sudeste nos últimos dias levaram o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional a reconhecer situação de emergência em 16 cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

A medida está publicada na edição desta quarta-feira (4) do Diário Oficial da União.

A maioria das cidades citada no documento estão em Minhas Gerais. Oito tiveram a situação decretada em decorrência de chuvas intensas e uma por conta de inundações. O número de mortos no estado passou de 70.

Rio de Janeiro

O documento cita quatro municípios fluminenses. Todos em decorrência das tempestades. O estado registrou mais de 100 ocorrências relacionadas às chuvas.

São Paulo

Dois municípios paulistas constam na lista: Peruíbe e Ubatuba. Em Ubatuba, choveu por 12 horas volume de chuva equivalente à média histórica de todo o mês de fevereiro.

Veja os municípios que tiveram a situação e de emergência decretada nesta quarta-feira (4):

UF Município MG Água Boa MG Areado MG Cataguases MG Ewbank da Câmara MG Gouveia MG Itamarati de Minas MG Jaboticatubas MG João Pinheiro MG Mata Verde MG Poté RJ Angra dos Reis RJ Mesquita RJ Nova Iguaçu RJ São João de Meriti SP Peruíbe SP Ubatuba

