Governo reconhece situação de emergência em cidades de MG, RJ e SP
Portaria está publicada no Diário Oficial
As tempestades que atingiram estados da Região Sudeste nos últimos dias levaram o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional a reconhecer situação de emergência em 16 cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
A medida está publicada na edição desta quarta-feira (4) do Diário Oficial da União.
A maioria das cidades citada no documento estão em Minhas Gerais. Oito tiveram a situação decretada em decorrência de chuvas intensas e uma por conta de inundações. O número de mortos no estado passou de 70.
Leia também
• Tragédia das chuvas em Minas faz Lula e Zema trocarem farpas sobre aplicação de verba em obras
• Quatro municípios atingidos por chuvas receberão R$ 11,5 milhões
• Após chuvas em MG, mortes passam de 70 em Juiz de Fora e Ubá
Rio de Janeiro
O documento cita quatro municípios fluminenses. Todos em decorrência das tempestades. O estado registrou mais de 100 ocorrências relacionadas às chuvas.
São Paulo
Dois municípios paulistas constam na lista: Peruíbe e Ubatuba. Em Ubatuba, choveu por 12 horas volume de chuva equivalente à média histórica de todo o mês de fevereiro.
Veja os municípios que tiveram a situação e de emergência decretada nesta quarta-feira (4):
|UF
|Município
|MG
|Água Boa
|MG
|Areado
|MG
|Cataguases
|MG
|Ewbank da Câmara
|MG
|Gouveia
|MG
|Itamarati de Minas
|MG
|Jaboticatubas
|MG
|João Pinheiro
|MG
|Mata Verde
|MG
|Poté
|RJ
|Angra dos Reis
|RJ
|Mesquita
|RJ
|Nova Iguaçu
|RJ
|São João de Meriti
|SP
|Peruíbe
|SP
|Ubatuba