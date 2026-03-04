Qua, 04 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta04/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

Governo reconhece situação de emergência em cidades de MG, RJ e SP

Portaria está publicada no Diário Oficial

Reportar Erro
Bombeiros trabalham para recuperar um corpo encontrado entre os escombros após um deslizamento de terra causado por fortes chuvas no bairro Parque Jardim Burnier, em Juiz de Fora, Minas GeraisBombeiros trabalham para recuperar um corpo encontrado entre os escombros após um deslizamento de terra causado por fortes chuvas no bairro Parque Jardim Burnier, em Juiz de Fora, Minas Gerais - Foto: Pablo Porciuncula / AFP

As tempestades que atingiram estados da Região Sudeste nos últimos dias levaram o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional a reconhecer situação de emergência em 16 cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

A medida está publicada na edição desta quarta-feira (4) do Diário Oficial da União.

A maioria das cidades citada no documento estão em Minhas Gerais. Oito tiveram a  situação decretada em decorrência de chuvas intensas e uma por conta de inundações. O número de mortos no estado passou de 70.

Leia também

• Tragédia das chuvas em Minas faz Lula e Zema trocarem farpas sobre aplicação de verba em obras

• Quatro municípios atingidos por chuvas receberão R$ 11,5 milhões

• Após chuvas em MG, mortes passam de 70 em Juiz de Fora e Ubá

Rio de Janeiro
O documento cita quatro municípios fluminenses. Todos em decorrência das tempestades. O estado registrou mais de 100 ocorrências relacionadas às chuvas. 

São Paulo
Dois municípios paulistas constam na lista: Peruíbe e Ubatuba. Em Ubatuba, choveu por 12 horas volume de chuva equivalente à média histórica de todo o mês de fevereiro.

Veja os municípios que tiveram a situação e de emergência decretada nesta quarta-feira (4):

UF Município
MG Água Boa
MG Areado
MG Cataguases
MG Ewbank da Câmara
MG Gouveia
MG Itamarati de Minas
MG Jaboticatubas
MG João Pinheiro
MG Mata Verde
MG Poté
RJ Angra dos Reis
RJ Mesquita
RJ Nova Iguaçu
RJ São João de Meriti
SP Peruíbe
SP Ubatuba

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter