ESTADOS UNIDOS Governo Trump anuncia corte de mais de 90% em programas de desenvolvimento no exterior Valor da eliminação orçamentária chega a US$ 54 bilhões

Os Estados Unidos anunciaram nessa quarta-feira cortes orçamentários massivos de mais de 90% nos programas de ajuda e desenvolvimento no exterior.

- Após um processo liderado pela diretoria da Usaid (Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional), incluindo etapas revisadas pessoalmente pelo Secretário de Estado, Marco Rubio, cerca de 5.800 alocações, com valor restante de US$ 54 bilhões, foram identificadas para eliminação no âmbito da agenda 'Estados Unidos Primeiro', representando uma redução de 92% - afirmou um porta-voz do Departamento de Estado.





