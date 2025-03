Governo Trump cortará apoio à vacinação em países em desenvolvimento

A- A+

O governo do presidente Donald Trump deve cortar o financiamento para a Gavi, a organização global de saúde que fornece vacinas para países em desenvolvimento, segundo um relatório divulgado nesta quarta-feira.

A decisão foi incluída em uma planilha de 281 páginas que a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), que foi severamente reduzida, enviou ao Congresso na noite desta segunda-feira.

O documento detalha quais concessões a agência pretende manter e quais ela encerrará, de acordo com o New York Times, que obteve uma cópia do documento.

Os Estados Unidos também reduzirão significativamente o apoio aos programas de malária, mas manterão alguns fluxos de financiamento para o tratamento de HIV, tuberculose e fornecimento de ajuda alimentar em países que enfrentam conflitos e desastres naturais.

Apenas 869 dos mais de 6.000 funcionários da USAID permanecem na ativa, de acordo com o Times.

A administração decidiu continuar cerca de 900 subsídios enquanto encerra mais de 5.340. O jornal estimou uma redução de US$ 40 bilhões (cerca de R$ 229 bilhões) no orçamento anual da agência, que desde então foi absorvida por seu departamento controlador, o Departamento de Estado.

"O apoio dos EUA à Gavi é vital. Com o apoio dos EUA, podemos salvar mais de 8 milhões de vidas nos próximos 5 anos e dar a milhões de crianças uma chance melhor de um futuro saudável e próspero", escreveu a Gavi, uma parceria público-privada sediada em Genebra, no X.

"A retirada do apoio financeiro dos EUA à Gavi ameaçaria severamente o tremendo progresso feito na redução de mortes devido a doenças preveníveis por vacinas e aumentaria o risco de surtos aqui nos Estados Unidos", acrescentou William Moss, diretor-executivo do centro internacional de acesso a vacinas da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg.

Estima-se que o apoio dos EUA nos últimos 25 anos ajudou a salvar 18 milhões de vidas e permitiu que 19 países deixassem de depender da Gavi, com alguns se tornando doadores. Os Estados Unidos fornecem cerca de um quarto do orçamento da organização.

