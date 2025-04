A- A+

MEIO AMBIENTE Governo Trump demite autores de relatório crucial sobre o clima Os pesquisadores desligados eram responsáveis por avaliar o impacto do aquecimento global

O governo do presidente Donald Trump anunciou na segunda-feira (28) a demissão dos autores de um relatório científico utilizado por mais de 25 anos para elaborar as políticas contra as mudanças climáticas nos Estados Unidos.

Centenas de pesquisadores participam na elaboração do documento, que avalia o impacto do aquecimento global em todos os âmbitos e, a princípio, é publicado a cada cinco anos. A próxima edição estava prevista para 2027.



Em um e-mail enviado aos colaboradores da Sexta Avaliação Nacional do Clima (NCA6), a administração Trump comunicou que o "alcance" deste relatório está sendo "reavaliado" e que as pessoas estão "liberadas de suas funções".

A decisão acontece após as demissões em larga escala que ocorreram no início de abril no Programa de Pesquisa sobre a Mudança Climática dos Estados Unidos (USGCRP), o organismo federal responsável por supervisionar este relatório que, por lei, deve ser apresentado ao Congresso e ao presidente.

Embora não sejam de aplicação obrigatória, estes documentos são considerados ferramentas essenciais para os legisladores, empresas e o governo no momento de planejar medidas de resiliência climática.

"Hoje, a administração Trump, sem razão, atacou de forma imprudente um relatório crucial e abrangente sobre ciência climática dos Estados Unidos, demitindo seus autores sem motivo ou um plano", protestou em um comunicado Rachel Cleetus, autora do capítulo que aborda o impacto do aquecimento nas costas.

"Tentar enterrar este relatório não mudará em nada os fatos científicos, mas sem estas informações, nosso país enfrenta o risco de voar às cegas para um mundo que se tornou mais perigoso devido às mudanças climáticas provocadas pelo homem", denunciou.

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, Trump iniciou uma severa reestruturação das instituições federais, na qual demitiu milhares de funcionários, incluindo climatologistas e especialistas em saúde pública.

