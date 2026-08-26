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Estados Unidos

Governo Trump diz 'proteger americanos' ao manter 'padrão rigoroso' para vistos nos EUA

Declaração foi feita após o governo do presidente americano suspender as entrevistas para concessão de vistos de imigrantes em todo o mundo nesta terça (25), o que afeta os brasileiros

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Governo Trump diz 'proteger americanos' ao manter 'padrão rigoroso' para vistos nos EUAGoverno Trump diz 'proteger americanos' ao manter 'padrão rigoroso' para vistos nos EUA - Foto: Filip Singer/POOL/AFP

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 25, estar "protegendo o povo americano ao manter os mais altos padrões de triagem e verificação de solicitantes de visto", segundo um porta-voz do Departamento de Estado do país.

A declaração foi feita após o governo Trump suspender as entrevistas para concessão de vistos de imigrantes em todo o mundo nesta terça, o que afeta os brasileiros. Quem tinha entrevista agendada terá de remarcar.

"Garantir a prosperidade americana significa assegurar que os solicitantes de visto não se tornem um 'encargo público' - conforme definido pela legislação e pelos regulamentos dos EUA - nem dependentes de benefícios públicos americanos reservados a americanos elegíveis em situação de necessidade", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado.

Segundo o representante do governo, a suspensão das entrevistas se dá devido a uma iniciativa de treinamento global em todas as embaixadas e consulados americanos ao redor do mundo, "para garantir que todos os oficiais consulares estejam plenamente capacitados a avaliar cada solicitante de visto de forma abrangente e consistente". Para viabilizar esse "treinamento aprofundado", os agendamentos para serviços de visto serão ajustados.

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A medida ocorre enquanto o governo Trump mantém uma política de maior restrição à imigração nos Estados Unidos. As informações disponibilizadas até o momento não detalham por quanto tempo os agendamentos permanecerão suspensos nem quando as entrevistas voltarão a ser marcadas normalmente.

Também foi revelado nesta terça-feira que o Departamento de Estado deve anunciar nas próximas semanas a revogação de vistos de negócios e turismo de até 200 mil estrangeiros que solicitaram ou estão em processo de pedido de asilo no país.

Trump foi eleito com a imigração como um dos principais temas de campanha. Ele prometia erradicar a imigração ilegal e colocar mais restrições à imigração legal. O governo americano também tomou medidas para restringir o chamado "turismo de nascimento", quando estrangeiras grávidas viajam para dar à luz nos EUA, de forma que os filhos tenham a cidadania americana.

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