Governo Trump diz que começará a vender 'gold card' por US$ 5 milhões a partir da próxima semana

A- A+

Os Estados Unidos começarão a emitir seu novo visto de permissão de residência "gold card", com preço de US$ 5 milhões (mais de R$ 28 milhões), na próxima semana, informou o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, nesta quinta-feira.

A iniciativa, cujo objetivo é atrair grandes fortunas para os EUA, segundo a Casa Branca, foi anunciada pelo presidente Donald Trump em março, em paralelo à sua política de deportação de imigrantes em situação irregular.

Um protótipo do "gold card" foi apresentado a bordo do Air Force One, o avião presidencial dos EUA, na quinta-feira da semana passada. O modelo era estampado com o rosto de Trump, que declarou ser "o primeiro comprador".

— Muito emocionante, não? — perguntou, acrescentando que o novo visto, uma versão mais cara do tradicional "green card", atrairá criadores de empregos e ajudará a reduzir o déficit nacional do país.

O "gold card" ainda não tem data certa para entrar em vigor, mas Lutnick disse que irá disponibilizar as inscrições para quem quiser obter a autorização no site da Secretaria de Comércio dos EUA. Os candidatos passarão por uma avaliação do governo americano e, em caso de aprovação, receberão o visto ainda em seu país de origem.

Esse visto autoriza a entrada e a residência nos EUA de forma legal, segundo a Casa Branca. Uma vez dentro do país, os portadores do novo visto poderão ainda pedir a cidadania norte-americana.

Em fevereiro, Trump anunciou que seu governo esperava vender "talvez um milhão" de vistos do tipo e não descartou que os oligarcas russos possam adquiri-lo.

Veja também