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ESTADOS UNIDOS Governo Trump expulsa servidor brasileiro do país e cita "manipulação na imigração" Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, ligado ao Departamento de Estado, diz que pediu saída do país de servidor que atuava no governo americano

O governo dos Estados Unidos afirmou nesta segunda-feira (20) que determinou a saída de um funcionário brasileiro que atuava no serviço de migração do país após identificar uma suposta tentativa de “manipulação".

A declaração foi feita pelo subsecretário assistente para o Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, em publicação nas redes sociais.

Segundo ele, “nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos”.

Na mesma mensagem, acrescentou que o governo pediu que o “funcionário brasileiro envolvido deixe o nosso país por tentar fazer isso”.

A manifestação ocorre em meio ao caso do deputado federal licenciado Alexandre Ramagem, que foi detido por autoridades migratórias americanas após ter o visto vencido. Na semana passada, a Polícia Federal afirmou que a prisão de Ramagem era fruto de colaboração com as autoridades americanas.

Ele foi solto dois dias depois.

O ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) é considerado foragido no Brasil desde que deixou o país após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a mais de 16 anos de prisão por participação na trama golpista, no ano passado.

O registro da detenção chegou a ser incluído no sistema do condado de Orange, com foto (“mugshot”) e indicação de “immigration hold”, o que aponta para uma custódia de natureza migratória, sem acusação criminal local detalhada.

No dia da detenção, a Polícia Federal divulgou nota atribuindo a prisão à cooperação policial que os dois países mantêm. Um servidor da coorporação atua no Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE) dos Estados Unidos para identificar situações como a de foragidos da Justiça brasileira.

"A prisão decorreu de cooperação policial internacional entre a Polícia Federal e autoridades policiais dos EUA. O preso é considerado foragido da Justiça brasileira após condenação pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito", informou a PF em nota, na última segunda-feira.

Após a soltura, autoridades do ICE disseram que houve uma "decisão administrativa" no caso de Ramagem. Na conversa, o órgão americano comunicou o fato de o bolsonarista ter sido solto dois dias depois de ter sido detido na Flórida. Ainda de acordo com integrantes da PF, o ICE informou que Ramagem tem direito à permanência provisória no país.

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