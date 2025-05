Governo Trump encerra programa crucial para busca de vacina contra o HIV

A- A+

O governo Trump desferiu um duro golpe na pesquisa por vacinas contra o HIV, encerrando um programa de US$ 258 milhões cujo trabalho era fundamental na busca por uma vacina. Autoridades da divisão de HIV dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH, na sigla em inglês) comunicaram a decisão nesta sexta-feira aos dois líderes do programa, da Universidade Duke e do Instituto de Pesquisa Scripps.

Ambas as equipes colaboravam com inúmeros outros parceiros de pesquisa. O trabalho tinha aplicações amplas em uma variedade de tratamentos para outras doenças, desde medicamentos contra a Covid até antídotos contra veneno de cobra e terapias para doenças autoimunes.





— Os consórcios de desenvolvimento de vacinas e imunologia para HIV/AIDS foram revisados pela liderança do NIH, que não apoia sua continuidade — disse um alto funcionário da agência que não estava autorizado a falar sobre o assunto e pediu anonimato.

— O NIH espera mudar o foco para o uso de abordagens atualmente disponíveis para eliminar o HIV/AIDS — disse o funcionário.

A eliminação do programa é o mais recente de uma série de cortes em iniciativas relacionadas ao HIV, especialmente na prevenção da doença. Separadamente, o NIH também suspendeu o financiamento para um ensaio clínico de uma vacina contra o HIV desenvolvida pela Moderna.

— Acho extremamente decepcionante que, neste momento crítico, o financiamento de programas altamente bem-sucedidos de pesquisa de vacinas contra o HIV esteja sendo retirado — disse Dennis Burton, imunologista que liderava o programa no Scripps.

Especialistas em saúde pública afirmam que os cortes vão comprometer o progresso duramente conquistado contra o HIV nas últimas décadas. Nesta semana, o governo também reteve verbas que seriam destinadas a estados e territórios para ações de prevenção ao HIV.

No Texas, o Departamento Estadual de Serviços de Saúde pediu aos beneficiários que suspendessem todas as atividades — até novo aviso. No condado de Mecklenberg, na Carolina do Norte, o departamento de saúde já teve que demitir 10 funcionários. Diversos países africanos já relataram sérias interrupções em seus esforços para conter a epidemia.

— É simplesmente inconcebível o quão míope essa decisão é — disse Mitchell Warren, diretor executivo da organização de prevenção ao HIV AVAC.

O número de novas infecções por HIV vinha diminuindo de forma constante desde 2010. Ainda assim, em 2023, a Organização Mundial da Saúde relatou 1,3 milhão de novos casos, incluindo cerca de 120 mil crianças.

— A pandemia de HIV nunca será encerrada sem uma vacina, então acabar com a pesquisa de uma vacina acabará matando pessoas — disse John Moore, pesquisador de HIV da Weill Cornell Medical, em Nova York.

— O investimento de vários anos do NIH em tecnologias avançadas de vacinas não deveria ser abandonado assim, de forma repentina — afirmou.

Em seu primeiro mandato, o presidente Trump apoiou iniciativas para acabar com a epidemia de HIV nos Estados Unidos. Mas seu segundo governo reduziu drasticamente o apoio federal a esses esforços. O NIH cancelou diversas bolsas relacionadas à PrEP, o regime de medicamentos preventivos altamente eficaz na prevenção da infecção por HIV.

O governo Trump também fechou a divisão de prevenção ao HIV dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), que fornecia fundos a estados e territórios para ações de prevenção e resposta a surtos de HIV. Autoridades do departamento de saúde afirmaram que parte desse trabalho será transferido para a ainda não formada Administração Federal para uma América Saudável, mas nenhum detalhe foi fornecido.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos, que supervisiona o CDC, o NIH e outras agências federais de saúde, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Em janeiro, o governo Trump interrompeu a liberação de verbas do Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da AIDS (PEPFAR), um programa de US$ 7,5 bilhões que fornecia a maior parte do tratamento contra o HIV na África e em países em desenvolvimento ao redor do mundo.

Posteriormente, o Departamento de Estado emitiu isenções para permitir a retomada dos tratamentos, mas não restabeleceu o financiamento para prevenção do HIV.

Ensaio após ensaio fracassaram na produção de uma vacina contra o HIV, levando alguns especialistas a questionarem se é possível criar uma vacina tradicional contra o vírus mutante. As equipes de Scripps e Duke seguiram um caminho diferente, estudando a resposta imunológica do corpo ao vírus.

Com financiamento obtido em 2019, por meio de subsídios de sete anos, eles focaram nos chamados anticorpos amplamente neutralizantes, que demonstraram em estudos com animais fornecer proteção duradoura contra a exposição a múltiplas cepas do HIV.

Os ensaios clínicos com base nesse trabalho podem continuar, desde que o financiamento do NIH à Rede de Ensaios de Vacinas contra o HIV seja mantido.

Mas encerrar os programas de pesquisa agora significa que, em alguns anos, não haverá novos candidatos em testes, alertou Warren.

— Praticamente tudo na área depende do trabalho que esses dois programas estão realizando — disse ele. — O fluxo de novas vacinas acabou de ser obstruído.

