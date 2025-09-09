Governo Trump foi notificado sobre ataque de Israel ao Hamas no Catar, informa Casa Branca
"Trump espera que o infeliz incidente possa trazer paz", enfatiza secretária de imprensa
A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse nesta terça-feira, 9, que o governo Trump foi notificado no período da manhã sobre o ataque de Israel ao Hamas no Catar.
Leavitt explicou que o presidente norte-americano também conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o Emir do Catar, Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, após os ataques. As conversas foram separadas.
Leia também
• Arábia Saudita e aliados alertam para consequências 'perigosas' de ataque de Israel ao Catar
• Israel diz que ataque contra Hamas no Catar foi "totalmente independente" de outros países
• Exército israelense ataca líderes do Hamas no Catar
"Trump espera que o infeliz incidente possa trazer paz", enfatizou ela, acrescentando que "garantimos ao Catar que ataque não voltará a acontecer no seu território".
Segundo ela, o republicano deixou claro que quer paz no Oriente Médio e que está conversando com aliados para fazer isso possível.