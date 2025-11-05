A- A+

OPERAÇÃO CONTENÇÃO Governo Trump lamenta morte de policiais no RJ e se coloca "à disposição" da gestão Castro Deflagrada na última terça, operação Contenção mirou líderes do Comando Vermelho que atuam nos complexos da Penha e do Alemão, e resultou em 121 mortes

O governo Donald Trump enviou uma carta ao secretário de Segurança do estado, Victor Santos, nesta terça-feira, 4, uma semana após a megaoperação que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, lamentando as mortes dos quatro policiais. No documento, o governo americano também se coloca "à disposição para qualquer apoio necessário". O comunicado é assinado por James Sparks, do setor de Repressão às Drogas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

"Neste momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e colocamo-nos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário", diz o documento. Na ação, dois policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e dois policiais civis morreram.

"É com profundo pesar que expressamos nossas mais sinceras condolências pela trágica perda dos quatro policiais que tombaram no cumprimento do dever, durante a recente Operação Contenção no Complexo do Alemão", diz.

Deflagrada na última terça, a operação Contenção mirou líderes do Comando Vermelho que atuam nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio. Dos 121 mortos, quatro eram policiais. Os demais 117 estariam envolvidos com o crime organizado, segundo a polícia.

A ofensiva foi realizada para cumprir 100 mandados de prisão (incluindo 30 expedido pela Justiça do Pará). Um dos alvos principais, Edgar Alves de Andrade (conhecido como Doca ou Urso), e apontado como uma das principais lideranças da facção fora da cadeia, conseguiu escapar e encontra-se foragido.

