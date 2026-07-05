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Leia o Jornaldomingo04/07/2026
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Estados Unidos

Governo Trump minimiza desfile supremacista no 250º aniversário dos EUA

Centenas de pessoas mascaradas, algumas com bandeiras confederadas e outras com emblemas do movimento supremacista Patriot Front, marcharam gritando: "Vamos recuperar os Estados Unidos!"

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Vestidos com calças e bonés na cor cáqui e camisas azul-escuro, e aparentemente liderados pelo fundador do grupo neofascista Patriot Front, Thomas Rousseau, os mascarados lotaram o sistema de metrô da cidadeVestidos com calças e bonés na cor cáqui e camisas azul-escuro, e aparentemente liderados pelo fundador do grupo neofascista Patriot Front, Thomas Rousseau, os mascarados lotaram o sistema de metrô da cidade - Foto por KENT NISHIMURA / AFP

Um funcionário de alto escalão do governo de Donald Trump minimizou, neste domingo (5), o desfile de supremacistas brancos realizado na véspera em Washington por ocasião dos 250 anos dos Estados Unidos, e ressaltou a importância da liberdade de expressão na democracia americana.

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No sábado, enquanto milhares de pessoas se reuniam na capital federal para comemorar a Declaração de Independência da Coroa britânica em 4 de julho de 1776, centenas de pessoas mascaradas, algumas com bandeiras confederadas e outras com emblemas do movimento supremacista Patriot Front, marcharam gritando: "Vamos recuperar os Estados Unidos!".

"O que eles defendem é algo com que eu jamais poderia concordar. Mas um dos princípios fundamentais dos Estados Unidos, que torna a democracia bagunçada, é a liberdade de expressão", declarou neste domingo o secretário do Interior, Doug Burgum, à emissora CNN.

"Há muitas coisas que vejo que, pessoalmente, eu poderia considerar ofensivas e condenáveis. Mas, nos Estados Unidos, a liberdade de expressão é permitida", acrescentou.

"Estamos em um país onde alguém pode se candidatar e ser eleito declarando-se comunista, ainda que isso seja justamente contra o que nossa nação tem combatido", argumentou o secretário.

Vestidos com calças e bonés na cor cáqui e camisas azul-escuro, e aparentemente liderados pelo fundador do grupo neofascista Patriot Front, Thomas Rousseau, os mascarados lotaram o sistema de metrô da cidade, se reuniram em frente à estação ferroviária Union Station e, segundo relatos, marcharam em direção à área do Congresso.

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