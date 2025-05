A- A+

CBP Home Governo Trump oferece passagem aérea e mais de R$ 5 mil para imigrantes irregulares deixaram o país Política tem como objetivo economizar recursos do governo, evitando os custos necessários para prender, deter e transportar imigrantes

O governo do presidente Donald Trump anunciou nesta segunda-feira que está oferecendo US$ 1 mil (cerca de R$ 5.700), além de uma passagem aérea gratuita, aos imigrantes em situação irregular que deixarem os Estados Unidos voluntariamente. A política, de acordo com autoridades, tem como objetivo economizar recursos dos EUA, evitando os custos necessários para prender, deter e transportar imigrantes.

A iniciativa faz parte de uma tentativa da Casa Branca para persuadir imigrantes a se "autodeportarem" como forma de ajudar Trump a cumprir sua ambiciosa política anti-migratória. Autoridades americanas, inclusive, já disseram que um imigrante de Honduras aceitou os US$ 1.000 — que só é pago quando há a confirmação da "autodeportação" pelo aplicativo "CBP Home" — e voou de Chicago para seu país de origem de graça, com a passagem aérea de volta custeada pelo governo.

"Se você está aqui ilegalmente, a 'autodeportação' é a melhor, mais segura e mais econômica maneira de deixar os Estados Unidos e evitar ser preso", disse Kristi Noem, secretária do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês), em um comunicado.

O DHS, segundo a agência Associated Press, também informou nesta segunda-feira que os estrangeiros que usam o "CBP Home" serão "despriorizados" para detenção e deportação. O aplicativo permite que os imigrantes em situação irregular nos EUA informem voluntariamente ao governo sua intenção de deixar o país.

As deportações podem ser custosas e demoradas, visto que as autoridades americanas frequentemente detêm imigrantes por um longo período, coordenam documentos de viagem e preparam voos fretados para diversos países.

Nas últimas semanas, o governo Trump tem aconselhado cada vez mais certos estrangeiros em situação irregular a deixarem o país antes de serem alvos das autoridades. Além disso, a Casa Branca também adotou políticas para tornar desconfortável a vida desses imigrantes, como impedir o acesso deles a serviços financeiros.

Desde janeiro, o governo dos EUA deportou cerca de 140 mil imigrantes. Os números, no entanto, ainda estão muito aquém da promessa de campanha de Trump: remover milhões de pessoas que estão irregulares no país.

Em abril, durante entrevista à Fox News, Donald Trump ventilou o lançamento de um programa de "autodeportação" para os imigrantes, mas, naquele momento, ainda não havia decidido o que iria fazer.

— Queremos ter um programa de "autodeportação", que ainda nem anunciamos. A única coisa que ainda não decidi é: o que vamos fazer? Vamos dar a eles algum dinheiro e uma passagem de avião? Mas, se forem bons, vamos trabalhar com eles para trazê-los de volta o mais rápido possível — disse Trump, à época.

