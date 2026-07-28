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ESTADOS UNIDOS Governo Trump pede à Suprema Corte dos EUA que autorize mudança no voto por correio O pedido ocorre logo após Trump fazer um pronunciamento intensificando sua campanha de anos para levantar dúvidas sobre a legitimidade das eleições

O governo de Donald Trump solicitou à Suprema Corte dos EUA, na segunda-feira, 27, que confirme uma ordem executiva capaz de alterar drasticamente a votação por correio nas eleições parlamentares de novembro.

A ordem executiva determina que o Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA e o comissário da Administração da Previdência Social enviem às autoridades estaduais listas federais de cidadania para identificar eleitores elegíveis.

Também instrui o Serviço Postal dos EUA a entregar cédulas por correio apenas às pessoas constantes nessas listas e exige ainda que as cédulas sejam enviadas em envelopes seguros, contendo códigos de barras exclusivos para rastreamento. Estados e localidades que não cumprirem as normas poderão ter o financiamento federal suspenso

O pedido ocorre logo após Trump fazer um pronunciamento intensificando sua campanha de anos para levantar dúvidas sobre a legitimidade das eleições; a medida pode ser uma das várias contestações judiciais relacionadas ao voto a chegar à Corte antes da disputa eleitoral decisiva. A votação por correio tem sido, há muito tempo, um alvo frequente de Trump, embora ele próprio tenha utilizado esse método para votar.

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