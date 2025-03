A- A+

EUA Governo Trump pede à Suprema Corte permissão para aplicar restrições à cidadania por nascimento Advogados do governo pediram aos juízes que limitassem a abrangência das decisões de três tribunais inferiores que haviam emitido pausas nacionais na medida

O governo de Donald Trump pediu à Suprema Corte que permita que as restrições à cidadania por direito de nascença entrem em vigor parcialmente enquanto as disputas legais na Justiça ainda se desenrolam.

A medida representa a primeira vez que a disputa legal sobre a ordem do presidente sobre o assunto chegou à Suprema Corte, e se a administração Trump tiver sucesso, a política pode entrar em vigor em algumas partes do país.

Três tribunais federais, em Massachusetts, Maryland e no estado de Washington, emitiram diretivas suspendendo temporariamente a ordem, que foi assinada por Trump em seu primeiro dia no cargo, declarando que o governo não consideraria mais os filhos de pessoas em situação irregular nascidos nos EUA como cidadãos.

A ordem negaria cidadania aos nascidos após 19 de fevereiro e proíbe agências dos EUA de emitir ou aceitar documentos estaduais que reconheçam a cidadania dessas crianças.

Os pedidos de emergência da administração Trump visam a empurrar para trás liminares nacionais, ordens judiciais que podem bloquear uma política ou ação de ser aplicada em todo o país, em vez de apenas nas partes envolvidas no litígio. A ferramenta tem sido usada por administrações democratas e republicanas, e um debate sobre tais liminares tem fervido por anos.

Uma série de medidas políticas iniciais de Trump foram bloqueadas nacionalmente por juízes que impuseram liminares amplas semelhantes enquanto processos contestando sua legalidade são considerados.

Não está claro se os juízes concordarão em assumir o caso como uma questão de emergência. Mesmo que rejeitem os pedidos de emergência da administração Trump, o tribunal pode decidir assumir a disputa e pesar na questão mais central de se a cidadania por direito de nascença é garantida na Constituição, uma vez que os processos tenham passado pelos tribunais de apelação.

A cidadania por direito de nascença tem sido considerada um princípio fundamental dos Estados Unidos há muito tempo. A 14ª Emenda, ratificada após a Guerra Civil, declara que "todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos, e sujeitas à jurisdição dos mesmos" são americanas.

No caso histórico de 1898 de Estados Unidos v. Wong Kim Ark, a Suprema Corte afirmou a garantia de cidadania automática para quase todas as crianças nascidas no país. Desde então, os tribunais têm mantido essa compreensão expansiva da cidadania por direito de nascença.

Mas um pequeno grupo de acadêmicos jurídicos, incluindo John Eastman, um advogado conhecido por redigir o plano para bloquear a certificação da eleição de 2020, pressionou por uma reinterpretação do caso.

Trump e seus aliados argumentam que a 14ª Emenda nunca deveria ter sido interpretada para dar cidadania a todos os nascidos no país.

Eles apontam para uma frase na 14ª Emenda que limita a cidadania por direito de nascença àqueles "sujeitos à jurisdição" dos Estados Unidos.

Até agora, esse argumento não teve sucesso nos tribunais.

Um juiz federal em Seattle chamou a ordem executiva de "flagrantemente inconstitucional".

Trinta e três países e dois territórios — quase todos no Hemisfério Ocidental, incluindo México e Canadá — têm cidadania por nascimento irrestrita semelhante à dos Estados Unidos, de acordo com um levantamento do World Population Review.

Outros 40 têm versões restritas do direito. Pode aplicar-se, por exemplo, apenas a filhos de residentes legais ou de pais nascidos no país. Ou pode excluir refugiados.

