Governo Trump planeja verificar redes sociais de estrangeiros que solicitam visto de estudante

O governo Trump está avaliando exigir que todos estrangeiros que se candidatarem a estudar nos Estados Unidos passem por uma verificação nas redes sociais.



Segundo a mensagem, assinada pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e obtida pelo site americano Politico nesta terça-feira, a Casa Branca também ordenou que as embaixadas dos EUA suspendam o agendamento de novas entrevistas para os candidatos que buscam o visto.

“Com efeito imediato, em preparação para a expansão da triagem e verificação obrigatórias nas redes sociais, as seções consulares não devem adicionar mais nenhum visto de estudante ou visitante de intercâmbio (F, M e J) até que novas orientações sejam emitidas (septel), o que prevemos para os próximos dias”, diz a mensagem.

Se o governo implementar o plano, poderá atrasar significativamente o processo de vistos de estudante. Além disso, também poderá prejudicar muitas universidades que dependem de estudantes estrangeiros para aumentar seu orçamento.

Ainda de acordo com o Politico, o governo já havia imposto alguns requisitos de verificação nas mídias sociais, mas eram voltados principalmente para estudantes que retornavam ou que poderiam ter participado de protestos contra as ações de Israel em Gaza.

A mensagem, no entanto, não especifica quais critérios serão adotados na análise dos perfis dos candidatos. Ela apenas faz referência a ordens executivas voltadas ao combate ao terrorismo e ao antissemitismo.

Há meses, muitos funcionários do Departamento de Estado vêm reclamando que as orientações anteriores — como a verificação de estudantes que possam ter participado de protestos no campus — têm sido vagas. Porém, não há informações sobre se o fato de o candidato postar fotos de uma bandeira palestina no X poderia levar o estudante a ser submetido por um escrutínio.

A medida surge em meio a uma ofensiva mais ampla do governo Trump contra instituições acadêmicas, especialmente as universidades de elite, como Harvard. O governo acusa essas instituições de serem excessivamente liberais e de permitirem que o antissemitismo se espalhe em seus campus. Em paralelo, autoridades vêm apertando o cerco contra a imigração, o que já resultou na prisão de vários estudantes estrangeiros.

