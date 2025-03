Governo Trump retira segundo grupo de imigrantes de Guantánamo para instalações nos Estados Unidos

A- A+

O governo de Donald Trump retirou abruptamente um segundo grupo de imigrantes que havia levado para a base militar americana na Baía de Guantánamo, em Cuba, devolvendo aos Estados Unidos 40 homens que havia levado para lá nas últimas semanas, de acordo com autoridades familiarizadas com o assunto.

A medida ocorre dias antes de um juiz do Tribunal Distrital Federal em Washington ouvir uma grande contestação a aspectos da política.

O governo não anunciou que realocou os homens para uma ou mais instalações da Imigração e Fiscalização Aduaneira na Louisiana, nem o motivo da mudança ficou claro.

Mas as autoridades familiarizadas com o assunto, falando sob condição de anonimato para discutir uma questão sensível, disseram que isso aconteceu na terça-feira.

É a segunda vez que o governo leva pessoas para a Baía de Guantánamo apenas para removê-las depois de algumas semanas, um exercício caro e demorado.

No final de fevereiro, o governo esvaziou abruptamente dois centros de detenção que o governo havia usado para manter 177 venezuelanos vindos dos Estados Unidos, incluindo um prédio de prisão militar usado anteriormente para manter presos por terrorismo.

Mas ao mover esses detidos em 20 de fevereiro, a administração repatriou os migrantes para a custódia de seu governo de origem. Desta vez, disseram as autoridades, os homens foram levados para um aeroporto internacional em Alexandria, Louisiana.

A assessoria de imprensa do Departamento de Segurança Interna não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O aeroporto no centro de Louisiana, que atende voos militares e fretados, surgiu como um centro de atividade de detenção de imigrantes. A agência de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) enviou quase 100 migrantes de Guantánamo para lá, começando com 48 em 2 de março.

Um deles foi enviado para um centro de processamento em Pine Prairie, cerca de uma hora ao sul do aeroporto.

Um proeminente ativista pró-palestino que o governo Trump prendeu em Nova York foi levado para outra instalação do ICE na Louisiana, a cerca de uma hora de carro ao norte daquele aeroporto.

O governo está tentando deportar o ativista, Mahmoud Khalil, porque ele ajudou a liderar protestos anti-Israel na Universidade Columbia. Seu caso chamou a atenção porque ele é um residente legal permanente e porque a tentativa de deportá-lo levantou questões de liberdade de expressão.

Como parte de um esforço mais amplo para realizar deportações em massa, o presidente Trump ordenou que os Departamentos de Defesa e Segurança Interna se preparassem para enviar migrantes para Guantánamo uma semana após assumir o cargo. Até sexta-feira, de acordo com um processo judicial, 290 migrantes de 27 países passaram pela base.

O governo classificou a prisão como uma boa unidade de detenção para detentos considerados perigosos, como os venezuelanos retratados como parte do Tren de Aragua, uma gangue que o governo designou como uma organização terrorista estrangeira.

O governo não apresentou evidências de que os venezuelanos que passaram um tempo no Campo 6 antes de serem repatriados no mês passado eram membros daquela gangue. A maioria daqueles cujas identidades são conhecidas não tem antecedentes criminais nos Estados Unidos.

Apesar disso, o governo ainda não ofereceu uma explicação detalhada para o envio temporário de migrantes para Guantánamo, incluindo aqueles que não são acusados de serem membros de uma gangue perigosa.

A operação custou até agora US$ 16 milhões, de acordo com representantes da missão de detenção de migrantes de Guantánamo que informaram uma delegação do Congresso durante uma visita na semana passada. Ela tem uma equipe de 1.000 forças de segurança e contratados civis, muitos deles mobilizados de bases militares nos Estados Unidos.

